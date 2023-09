Lesões de DK Metcalf e Tariq Woollen aumentam as preocupações crescentes dos Seahawks

EUno confronto da semana 2 contra o Leões de Detroit, Seattle Seahawks receptor largo estrela DK Metcalf deixou o jogo mais cedo após uma forte pancada durante Seattleé a unidade de abertura.

Embora inicialmente marcado como questionável para retornar, ele voltou ao jogo antes do intervalo, apesar de ter sofrido uma lesão na costela.

Metcalf sofreu esta lesão ao fazer uma recepção bem na frente da end zone. O impacto veio de fortes ataques de Leões defesas CJ Gardner Johnson e Kerby Joseph.

Após uma avaliação preliminar pela equipe médica da equipe na linha lateral Metcalf eventualmente foi para o vestiário para uma avaliação mais aprofundada.

Ainda, Metcalf não é o único Seahawks titular que encontrou problemas de lesão contra Detroit. Canto Tariq Lã também deixou o jogo no primeiro tempo, após Metcalf ao vestiário, pois sofreu uma lesão no peito. Como Metcalf, De lãO retorno de ao jogo também está em questão.

Essas lesões no jogo Metcalf e lã somam-se às crescentes preocupações com lesões para o Seahawks em seu confronto contra Detroit.

Mesmo antes deste jogo, Seattle já estava sem seus atacantes titulares, com left tackle Carlos Cruz afastado dos gramados devido a uma lesão no dedo do pé e tackle direito Abe Lucas na reserva de feridos. Além disso, iniciar uma forte segurança Jamal Adams não esteve disponível na semana 2 devido a uma lesão no joelho.