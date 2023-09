Letra da nova música de Shakira, ‘El Jefe’: O mesmo de sempre, a mesma rotina…

Shakira revelou sua nova música, intitulada ‘El Jefe’, após colaborar com Força Governadaum grupo dos EUA especializado em produtos regionais mexicanos música que se destaca no gênero norteno.

A nova música foi compartilhada nas redes sociais, com uma frase em especial gerando muitas interpretações e teorias entre os fãs.

“Dizem que não existe mal que dure mais de cem anos, mas ainda existe meu ex-sogro que não foi enterrado…”, Shakira canta em ‘El Jefe’.

Essa linha, sem surpresa, gerou um grande debate online.

A letra da nova música de Shakira, ‘El Jefe’

Em ‘O Chefe’, Shakiraque começa a música com seu lendário “Shakira, Shakira”refere-se à desigualdade trabalhista ao contar a história de uma funcionária e sua diferença de salário em relação ao patrão.

“É o mesmo de sempre, a mesma rotina, mais um dia de merda no escritório.

““Tenho um chefe merda, que não me paga bem.”

O novo single da cantora colombiana de 46 anos vem acompanhado de um vídeo espetacular que ultrapassou 1,2 milhão de visualizações no YouTube nas primeiras duas horas após seu lançamento.

No vídeo, ela ainda anda a cavalo e usa looks diferentes no estilo texano, incluindo botas de cowboy com salto agulha que vão até os joelhos e um chapéu de cowboy para combinar com o vestido.

Quem são Fuerza Regida, banda que colabora em ‘El Jefe’ com Shakira?

Força Governada é um grupo especializado em música regional mexicana. Isto é constituído por Jesus Ortiz Paz (cantor), Samuel Jaimes (guitarrista e backing vocal), Cristian Ramos (guitarrista), José ‘Pelon’ Garcia (saxofonista) e Moisés Lopes (contrabaixo).

Começaram a carreira em Sinaloa, no México, e depois tentaram a sorte no Estados Unidos.