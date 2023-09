Liam Neeson relembra seu pior momento em ‘Star Wars: Episódio I – A Ameaça Fantasma’

Ta segunda trilogia do Guerra das Estrelas universo criado por George Lucas viu a luz do dia em 1999 com o lançamento de ‘Star Wars: Episódio I – A Ameaça Fantasma‘, que serviu de prequela aos originais do final dos anos 1970 e 1980. Esta nova parcela apresentou Liam Neeson como Mestre Qui-Gon Jinn, mas em entrevista acaba de revelar que nem tudo correu como ele esperava no set.

Em sua entrevista ao podcast ‘Conan O’Brien Needs a Friend’, ele falou sobre seu envolvimento nas filmagens e o que fez com Ewan McGregor a primeira vez que usaram os sabres de luz clássicos: “A primeira vez que tive que usar um sabre de luz só tinha o cabo, talvez com um tubo de alumínio com uma fita verde, porque sou um jedi irlandês”.

O que Liam Neeson fez no set que lhe causou tanto constrangimento?

“A primeira vez que tivemos que empunhá-los e brigar, nós dois quando eles gritaram ação, automaticamente…” ele diz enquanto faz os barulhos que simulam o sabre de luz. O apresentador, O’Brien, fica surpreso com as palavras do intérprete e conta o que aconteceu durante a filmagem daquelas primeiras cenas e o que lhes foi dito: “George disse: ‘OK, vamos cortar aqui. Pessoal, vamos acrescentar isso mais tarde. Dissemos: ‘Claro, claro, sabíamos disso.

“Que idiota”, diz Liam Neeson do que aconteceu no set de ‘Star Wars: Episódio I – A Ameaça Fantasma’. Embora nunca mais tenha aparecido em um filme da saga, já que seu personagem morre em sua única aparição, ele apareceu em diversas séries, mais recentemente em ‘Obi-Wan Kenobi’ do Disney+.

Durante o episódio final da temporada da série, que foca no Mestre Kenobi (Ewan McGregor) após o que aconteceu com Anakin Skywalkeragora virou Darth Vader, Liam Neeson fez uma aparição especial como um fantasma da Força e se reuniu com seu ex-aprendiz