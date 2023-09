Liberação do pagamento de R$600 nesta sexta-feira (22); confira

A Caixa Econômica Federal está liberando o pagamento de R$ 600 para milhares de brasileiros nesta sexta-feira, dia 22 de setembro. Essa medida visa beneficiar aqueles que fazem parte do Programa Bolsa Família e possuem o Número de Identificação Social (NIS) com final 5.

Neste mês, aproximadamente 21,47 milhões de pessoas serão contempladas, totalizando um investimento de R$ 14.58 bilhões. É importante ressaltar que o pagamento seguirá ao longo da próxima semana, de acordo com o calendário estabelecido pela Caixa.

Valor do Bolsa Família liberado no Caixa TEM

O valor mínimo a ser repassado pelo Programa Bolsa Família é de R$ 600 por família. Além disso, há um adicional de R$ 150 por criança de até seis anos de idade. A partir da rodada de junho, foi adicionado mais R$ 50 por integrante entre 7 e 18 anos incompletos, bem como para mulheres gestantes cadastradas na família.

Portanto, o valor total a ser recebido pode variar de acordo com a composição familiar.

Calendário do Bolsa Família de setembro

Para garantir a organização e a eficiência do pagamento, a Caixa estabeleceu um cronograma baseado no final do NIS. Os depósitos no Caixa TEM ocorrerão nos últimos 10 dias úteis do mês, conforme a seguinte programação:

NIS de final 1 – 18 de setembro

NIS de final 2 – 19 de setembro

NIS de final 3 – 20 de setembro

NIS de final 4 – 21 de setembro

NIS de final 5 – 22 de setembro

NIS de final 6 – 25 de setembro

NIS de final 7 – 26 de setembro

NIS de final 8 – 27 de setembro

NIS de final 9 – 28 de setembro

NIS de final 0 – 29 de setembro

É importante que os beneficiários do Bolsa Família estejam atentos às datas para evitar qualquer contratempo no recebimento do valor.



Você também pode gostar:

Formas de recebimento do Bolsa Família

Os beneficiários do Bolsa Família têm diferentes opções para receber o valor liberado. Aqueles que já possuem o cartão e senha utilizados para o saque do Auxílio Brasil podem utilizá-los normalmente. Dessa forma, é possível realizar o saque nos terminais de autoatendimento e agências físicas da Caixa, nas unidades lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui.

Outra opção é o recebimento do benefício pelo aplicativo Caixa TEM, em conta Poupança Social Digital. Essa modalidade de pagamento permite que as famílias movimentem os recursos pelo aplicativo, realizando o pagamento de boletos, transferências via Pix e até mesmo o saque do valor em espécie, se preferirem.

Benefícios do Bolsa Família

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): O BRC é o benefício principal do programa, consistindo em uma quantia per capita de R$ 142 paga a cada membro da família. Esse valor é destinado a suprir as necessidades básicas de alimentação, saúde e educação. Benefício Complementar (BCO): O BCO é um valor suplementar concedido às famílias cuja soma dos benefícios não atinja R$ 600. Ele garante um valor mínimo de R$ 600 por família, assegurando uma renda mais estável e adequada. Benefício Primeira Infância (BPI): O BPI é um acréscimo de R$ 150 por criança com idade entre zero e sete anos incompletos. Esse benefício visa investir no desenvolvimento das crianças nessa faixa etária crucial, proporcionando melhores condições de saúde e educação. Benefício Variável Familiar (BVF): O BVF é um acréscimo de R$ 50 destinado a gestantes, crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos. Esse benefício visa apoiar as famílias no cuidado e na educação dos seus filhos, garantindo uma renda extra para suprir suas necessidades específicas. Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): O BVN é um adicional de R$ 50 por membro da família com até sete meses incompletos (nutriz). Esse benefício tem como objetivo proporcionar apoio financeiro às famílias que têm crianças em fase de amamentação, ajudando-as a suprir as demandas nutricionais desses bebês. Benefício Extraordinário de Transição (BET): O BET é um benefício válido em circunstâncias específicas, a fim de garantir que nenhum beneficiário receba menos do que o montante do programa anterior, conhecido como Auxílio Brasil. O BET será pago até maio de 2025, assegurando uma transição suave para os beneficiários.

Ademais, o pagamento de R$ 600 liberado nesta sexta-feira pela Caixa Econômica Federal beneficiará milhares de brasileiros que fazem parte do Programa Bolsa Família. Com um investimento total de R$ 14.58 bilhões, essa medida busca auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade social.

É fundamental que os beneficiários do programa estejam atentos ao calendário de pagamento para garantir o recebimento do valor no prazo estabelecido. A Caixa oferece diferentes formas de recebimento, seja por meio do cartão e senha utilizados anteriormente, ou pelo aplicativo Caixa TEM.

As opções disponíveis visam facilitar o acesso aos recursos e proporcionar mais comodidade aos beneficiários do Bolsa Família.