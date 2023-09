LIBERADO! Nubank lança nova função para AUMENTAR o limite no app HOJE

O Nubank, ou roxinho como também é conhecido, é o banco digital queridinho dos brasileiros. Os bancos digitais tem ganhado cada vez mais adeptos no país. Isso porque trazem muitas vantagens para os seus usuários.

O principal ponto positivo de se cadastrar no Nubank é a desburocratização. Os seus clientes podem acessar todas as ferramentas disponíveis, bem como realizar transações, diretamente no aplicativo.

Assim, ele conta com diversas funções que garantem a liberdade financeira e de escolha dos usuários. Além disso, está sempre trazendo novidades.

No último ano, o Nubank estava testando uma nova ferramenta que chamou a atenção, mas também trouxe algumas dúvidas sobre a sua utilização. Agora, a nova função já está disponível para todos os clientes que possuem o cartão de crédito da fintech.

Nubank libera nova função para aumentar o limite do cartão de crédito

Quem já possui o cartão de crédito do Nubank, sabe que o aplicativo disponibiliza algumas formas diferentes de aumento do limite. Em primeiro lugar, é possível solicitar mais crédito no app, selecionando a opção “Pedir novo limite máximo”, na aba de cartão de crédito.

Além disso, quando o cliente faz o pagamento da sua fatura, o limite é liberado na hora, sendo esta mais uma forma de aumentar o limite de forma imediata. O Nubank também concede aumento do limite de acordo com o relacionamento que o clientes têm com o banco.

Dessa maneira, concentrar os gastos no cartão de crédito, de forma a utilizar todo o limite, faz com que o Nubank entenda que o cliente precisa de mais limite. Dessa forma, quanto mais utilizar o cartão, melhor o banco poderá entender o seu padrão de consumo e maior será a possibilidade de conseguir mais crédito na instituição.



No entanto, todas essas formas de obtenção de mais crédito precisam de aprovação prévia e está sujeita a análise de crédito. Pensando nisso, o Nubank criou uma nova ferramenta que garante o aumento do limite em apenas alguns segundos. E o melhor, não precisa de análise de crédito.

Nu Limite Garantido: nova ferramenta garante aumento do limite em segundos e sem análise de crédito

O Nu Limite Garantido é a nova ferramenta para aumento de limite do Nubank. Todas as pessoas que possuem um cartão de crédito na instituição já podem acessar a função.

Essa é a forma mais fácil e simples de conseguir mais crédito, livre de burocracias e de consultas ao SPC e Serasa.

Para conseguir mais limite por meio da nova função, o usuário precisa fazer um investimento no Nu Limite Garantido. Dessa forma, o valor investido retornará para ele em forma de limite no cartão de crédito. E o melhor é que o dinheiro continua rendendo normalmente.

Confira o passo a passo completo para aderir:

Em primeiro lugar, abra o aplicativo do Nubank e toque na opção “Cartão de crédito” ;

; Depois, toque em “Ajustar limite” na parte inferior da tela e escolha a opção “Nu Limite Garantido” ;

na parte inferior da tela e escolha a opção ; Na sequência, escolha entre “Caixinha RDB” ou “Tesouro Direto” e toque em “Continuar” ;

ou e toque em ; Digite o valor que deseja usar como garantia ou use a barra para ajustar e toque em confirmar;

Por fim, digite a sua senha de quatro dígitos para confirmar a operação.

É importante lembrar que, ao fazer compras utilizando o limite a mais do cartão de crédito, não será possível resgatar o valor do investimento, mas ele continuará rendendo normalmente. Isso acontece porque o valor investido ficará como garantia para o pagamento da fatura.

Como solicitar o cartão de crédito Nubank?

Quem ainda não tem o cartão de crédito Nubank já pode fazer a solicitação e garantir acesso a todos os seus benefícios. Esse serviço está disponível para todas as pessoas que possuem mais de 18 anos.

Para fazer a solicitação, basta acessar o site oficial do Nubank. Na página inicial, basta clicar em “Quero ser Nubank”. Assim, se abrirá uma aba e você deverá inserir os seus dados, como CPF, nome completo, telefone e e-mail.

Após confirmar e enviar as informações, você receberá um e-mail com as instruções para continuar o cadastro. Geralmente, o tempo para obter uma resposta é muito rápida, podendo ser de apenas alguns minutos. Após a aprovação já é possível começar a usar o cartão na função crédito.