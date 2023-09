Liga MX: Monterrey quer contratar Carlos Vela, do LAFC, com Chicharito como segunda opção

Vela Carlos continua sendo um jogador-chave no lado da MLS LAFC, mas seu contrato expira em dezembro deste ano e seu futuro ainda não está resolvido.

Monterrei querem aproveitar essa lacuna para tentar convencer o atacante a assinar com eles para 2024.

Segundo informações da Record, o presidente esportivo do clube, José Antonio Noriegaviajará para Los Angeles para conversar com Vela sobre uma negociação.

“O conselho chefiado por José Antonio Noriega viajará para Los Angeles nos próximos dias, provavelmente na semana seguinte, para iniciar negociações com Velaque está terminando sua temporada com os campeões da MLS LAFC. El Tato apresentar-lhe-á o projeto desportivo e fará-lhe a primeira oferta salarial e vitalícia na Sultana del Norte”, lê-se na imprensa desportiva.

VelaEle, de 34 anos, disputou 30 partidas na MLS nesta temporada, marcando nove gols e registrando sete assistências em 1.795 minutos.

Se não for Vela, Chicharito Hernandez

Segundo a mesma mídia, Monterrei ter Javier ‘Chicharito’ Hernández como seu plano B se não convencerem Vela para assinar com eles. Chicharito também termina seu contrato este ano com Galáxia de Los Angeles.

“Em caso Carlos não demonstra interesse na oferta desde o início, a diretoria do Rayados já tem um plano B em Los Angeles: conversar com Javier Hernández para saber como ele está e se estaria disposto a negociar com Los Regios”, relata Record.

“Chicharito renovado automaticamente com o Galáxia em 2022 por mais uma temporada, mas seu contrato expira no final do ano. Por causa da lesão, ele não jogará mais em 2023, anunciaram os pentacampeões.”

Hernándezde 35 anos, disputou apenas nove partidas nesta temporada, marcando uma vez e dando assistência em outra em apenas 688 minutos disputados.