Lil Tay volta dos mortos para reviver sua carreira com um videoclipe ultrajante

TÓ aqueles que se lembram do Lil Tay boato mortal, a jovem influenciadora e artista já anunciou no início desta semana que iria ao vivo em sua página do Instagram. Isso aconteceu no sábado e ela tinha muitas surpresas na manga. Em primeiro lugar, as muitas fotos dela postadas quando sua morte falsa foi anunciada mostravam uma criança de 9 anos, mas a realidade é que Lil Tay já é adolescente. Ao lado de sua apresentação ao vivo que visava expor todas as pessoas que a injustiçaram, Lil Tay também mostrou suas habilidades musicais aprimoradas tocando piano e violão com habilidades impressionantes. Está claro que Lil Tay usou os últimos cinco anos de questões legais com seu pai distante para praticar sua música.

Lil Tay também lança novo videoclipe

Enquanto ela mostrava suas habilidades ao tocar esses instrumentos, Lil Tay também lançou um novo videoclipe que foi considerado bastante cativante por todos os seguidores das redes sociais. É chamado de ‘Sucker 4 Greenn’. Em sua introdução, Lil Tay fez uma introdução que estava muito alinhada com o garoto sem remorso que zombava das pessoas por estarem falidas. Porém, ela acabou ficando muito mais séria para expor as pessoas que se aproveitaram de seu nome. O videoclipe mostrou um estilo de performance que está em sintonia com as vibrações eletrônicas e o lado mais comercial da indústria. Lil Tay ainda teve uma sequência de dança no vídeo. Mas a parte mais interessante foi o aspecto de exposição de sua transmissão ao vivo.

Lil Tay expõe seu pai e seu falso empresário

De acordo com Lil Tay, seu pai e um falso empresário foram os que planejaram puxar uma Britney Spears para ela, assumindo o controle de sua imagem e imagem. Isso não funcionou, pois Tay apenas informou a seus seguidores que ganhou o caso e que tinha controle total de sua carreira novamente. Abandonar aquele videoclipe prova que ela não precisa mais se esconder e as pessoas em sua vida que a injustiçaram não estão mais em cena. Todos os fãs de Lil Tay podem esperar muito mais atividade dela nas redes sociais e na continuação de sua carreira musical. Voltar dos mortos assim foi uma declaração massiva de Tay. Bom para ela.