Limitação de juros em cartões é aprovada em conjunto com Desenrola pela Câmara

O Projeto de Lei e sua aprovação

A Câmara dos Deputados do Brasil aprovou recentemente uma proposta que visa limitar os juros cobrados em cartões de crédito. A medida também inclui as regras do programa de renegociação de dívidas conhecido como Desenrola Brasil . Essa iniciativa busca trazer mais transparência e proteção aos consumidores, além de incentivar a renegociação de dívidas, especialmente aquelas de menor valor.

O Projeto de Lei 2.685/22, de autoria do deputado Elmar Nascimento (União-BA), foi aprovado pela Câmara dos Deputados com o substitutivo do relator, deputado Alencar Santana (PT-SP). O texto aprovado estabelece que o Conselho Monetário Nacional (CMN) será responsável por definir os limites de juros e encargos cobrados no parcelamento da fatura nos cartões de crédito, tanto na modalidade rotativo quanto na parcelada.

Essa medida é uma resposta às preocupações dos consumidores em relação às altas taxas de juros cobradas pelos cartões de crédito, que muitas vezes dificultam o pagamento das dívidas e podem levar a um ciclo de endividamento.

Limites para juros e encargos

A proposta aprovada pela Câmara dos Deputados busca trazer mais transparência para as taxas cobradas pelos cartões de crédito. Com a regulamentação do CMN, será estabelecido um limite máximo para os juros e encargos cobrados no parcelamento da fatura.

Essa medida é especialmente importante para os consumidores que utilizam o crédito rotativo, já que as taxas de juros nessa modalidade costumam ser mais altas. Com a limitação dos juros, espera-se que os consumidores tenham mais facilidade para quitar suas dívidas e evitar o acúmulo de juros excessivos.

Portabilidade de dívidas

Outra novidade trazida pela proposta aprovada é a possibilidade de portabilidade da dívida do cartão de crédito. Isso significa que o consumidor poderá transferir sua dívida para outra instituição financeira que ofereça juros menores, mesmo que a dívida já esteja parcelada pelo próprio cartão de crédito.

Essa medida busca incentivar a concorrência entre as instituições financeiras e oferecer mais opções aos consumidores na busca por melhores condições de pagamento. Com a portabilidade de dívidas, os consumidores terão a oportunidade de encontrar ofertas com taxas de juros mais vantajosas e assim equacionar sua dívida de forma mais eficiente.

Programa Desenrola Brasil

Além da limitação de juros nos cartões de crédito, a proposta aprovada também inclui as regras do programa Desenrola Brasil. Esse programa tem como objetivo incentivar a renegociação de dívidas, oferecendo garantias para aquelas de menor valor, até R$ 5 mil.

Com o Desenrola Brasil, os consumidores terão acesso a condições especiais para quitar suas dívidas, facilitando a regularização financeira e evitando o agravamento da situação de endividamento. Esse programa é uma oportunidade para os consumidores que estão com dificuldades em pagar suas dívidas e buscam uma solução para sair dessa situação.

Próximos passos

A proposta aprovada pela Câmara dos Deputados agora segue para votação no Senado. Caso seja aprovada, a medida será promulgada e entrará em vigor, trazendo benefícios aos consumidores e regulamentando as taxas de juros nos cartões de crédito.

É importante ressaltar que a limitação dos juros é uma medida que visa proteger os consumidores e trazer mais transparência para o mercado de cartões de crédito. Com taxas mais justas e a possibilidade de portabilidade de dívidas, os consumidores terão mais opções e poderão buscar melhores condições para equilibrar suas finanças.

A limitação de juros no cartão de crédito aprovada pela Câmara dos Deputados, em conjunto com o programa Desenrola Brasil, representa um avanço significativo na proteção dos consumidores e na busca por um mercado mais justo e transparente.

Com a regulamentação dos limites de juros e encargos, os consumidores terão mais segurança ao utilizar o crédito rotativo e parcelado nos cartões de crédito. Além disso, a possibilidade de portabilidade de dívidas oferece mais opções aos consumidores na busca por melhores condições de pagamento.

É importante que os consumidores estejam atentos às mudanças e aproveitem as oportunidades oferecidas pelo programa Desenrola Brasil para renegociar suas dívidas e buscar uma situação financeira mais saudável.

Agora, cabe ao Senado dar continuidade a esse importante projeto, garantindo que os benefícios sejam estendidos a todos os consumidores brasileiros. A limitação de juros no cartão de crédito é um passo importante para trazer mais equilíbrio e justiça ao mercado financeiro, proporcionando melhores condições aos consumidores e incentivando uma cultura de pagamento responsável.