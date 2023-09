Limpeza de utensílios de cozinha de silicone: durabilidade e segurança alimentar

Os utensílios de cozinha de silicone são cada vez mais populares entre os amantes da culinária, pois oferecem diversas vantagens em relação aos materiais tradicionais, como metal, madeira ou plástico. Eles são flexíveis, resistentes, antiaderentes, coloridos e podem ser usados em altas temperaturas, sem risco de derreter ou deformar.

Além disso, eles são fáceis de limpar e armazenar, ocupando pouco espaço na cozinha. Mas será que os utensílios de cozinha de silicone são realmente seguros para a saúde? Será que eles não liberam substâncias tóxicas nos alimentos ou não acumulam bactérias ou fungos? Será que eles não perdem a qualidade com o tempo?

Neste artigo, vamos responder a essas perguntas e dar algumas dicas de como limpar os utensílios de cozinha de silicone, para garantir a sua durabilidade e a sua segurança alimentar.

O que é o silicone e como ele é usado na cozinha?

O silicone é um polímero sintético, formado por uma cadeia de átomos de silício e oxigênio, que pode ter diferentes propriedades físicas e químicas, dependendo da sua composição e do seu processo de fabricação. Ele pode ser encontrado em forma líquida, gel, borracha ou plástico.

Na cozinha, o silicone é usado principalmente na forma de borracha ou plástico, para produzir utensílios como formas, espátulas, colheres, luvas, escorredores, tampas, etc.

Esses utensílios são feitos de silicone grau alimentício, que é um tipo de silicone que atende aos padrões de qualidade e segurança exigidos pelas agências reguladoras, como a Anvisa no Brasil ou a FDA nos Estados Unidos.

O silicone grau alimentício é um material inerte, ou seja, que não reage quimicamente com os alimentos ou com o ambiente. Ele também é um material higiênico, pois não absorve umidade, gordura ou odores, e não favorece o crescimento de microrganismos.

Além disso, ele é um material durável, pois não se deteriora facilmente com o uso ou com a exposição ao calor, à luz ou ao oxigênio.

Como limpar os utensílios de cozinha de silicone?

Apesar das vantagens do silicone grau alimentício, ele ainda pode apresentar alguns problemas se não houver a limpeza correta. Por exemplo, ele pode ficar manchado, engordurado ou com resíduos de alimentos grudados.

Por isso, é importante seguir algumas recomendações para limpar os utensílios de cozinha de silicone da forma correta e sem danificá-los. Veja a seguir:

Lave os utensílios logo após o uso, para evitar que os alimentos sequem ou endureçam no material. Use água morna ou quente e detergente neutro ou desengordurante. Esfregue com uma esponja macia (lado amarelo) ou um pano úmido;

Enxágue bem os utensílios para remover qualquer resquício de detergente. Seque-os com um pano seco ou deixe-os escorrer em uma grade. Não guarde ainda molhados ou úmidos, pois isso pode favorecer a proliferação de fungos;

Se os utensílios estiverem muito sujos ou engordurados, deixe-os de molho em uma solução de água quente e vinagre branco por cerca de 15 minutos. Depois lave-os normalmente com detergente e enxágue bem;

Se os utensílios estiverem manchados ou amarelados, faça uma pasta de bicarbonato de sódio com água e aplique no material. Deixe agir por alguns minutos e depois esfregue com um pano úmido. Enxágue bem e seque os utensílios;

Se os utensílios estiverem com cheiro forte ou desagradável, coloque-os em uma assadeira e leve-os ao forno pré-aquecido a 180°C por cerca de 10 minutos. Isso vai ajudar a eliminar as bactérias e os odores do material. Depois lave-os normalmente com detergente e enxágue bem.

Como conservar os utensílios de cozinha de silicone?

Para garantir a durabilidade e a segurança dos utensílios de cozinha de silicone, é preciso também tomar alguns cuidados na hora de armazená-los e de usá-los. Veja a seguir:

Guarde os utensílios em um local seco, arejado e limpo

Evite deixá-los expostos à luz solar direta, pois isso pode causar o desbotamento ou o ressecamento do material. Você pode guardá-los em gavetas, armários, potes ou sacos plásticos.

Não use os utensílios em temperaturas acima de 230°C

Pois isso pode danificar o material ou liberar substâncias nocivas. Verifique sempre a temperatura máxima indicada pelo fabricante antes de usar os utensílios no forno, no micro-ondas ou no fogão.

Não use os utensílios em superfícies cortantes, pontiagudas ou abrasivas

Pois isso pode rasgar, furar ou arranhar o material. Use sempre uma tábua de corte para cortar os alimentos com uma faca ou um cortador.

Não use os utensílios com alimentos muito ácidos

Como limão, vinagre ou tomate, pois isso pode manchar ou corroer o material. Se usar, lave-os imediatamente após o uso.

Não use os utensílios com produtos químicos

Como álcool, cloro ou solventes, pois isso pode alterar ou deteriorar o material. Use apenas produtos próprios para a limpeza de utensílios de cozinha.