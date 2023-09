Lionel Messi atrai Selena Gomez, Príncipe Harry e mais para LAFC x Inter Miami

TO jogo Los Angeles FC x Inter Miami na noite de domingo no BMO Stadium estava lotado de celebridades. Selena Gomez ficou chocada com o quão bem Lionel Messi jogava futebol e o Príncipe Harry parecia tonto por finalmente poder assistir ao GOAT pessoalmente.

Gomez, 31 anos, não conseguiu conter a emoção quando Messi quase marcou de dentro da área. Logo abaixo da querida atriz estava o rapper Tyga.

Outros grandes nomes presentes incluem Leonardo DiCaprio, LeBron James, Tom Holland, James Harden e outros.

O Inter Miami conseguiu a vitória fora de casa, apesar de Messi não ter marcado. No entanto, ele ajudou Jordi Alba no segundo gol da partida e encontrou Leonardo Campana para fechar a vitória por 3-1.

O Inter Miami permanece invicto em todas as competições desde a chegada de Messi, o que tem sido uma sensação na mídia, comprovado pela quantidade de celebridades de primeira linha que ele atraiu para o belo jogo.

Lista completa de celebridades presentes no LAFC x Inter Miami