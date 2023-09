Lionel Messi compra mansão de US$ 10,8 milhões no sul da Flórida

A nova estrela do Inter Miami acaba de comprar uma mansão de US$ 10,8 milhões em Fort Lauderdale… e o berço é enorme – com oito quartos, 9,5 banheiros e 10.486 pés quadrados no total.

Ele vem com todos os sinos e assobios também – há uma grande piscina no quintal e duas docas do lado de fora. O interior também é decorado… com cozinha italiana, sala de ginástica, sala de entretenimento, suítes VIP e do capitão e escritórios.