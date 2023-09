Lionel Messi e Carlos Vela no top 5 das camisas mais vendidas da MLS 2023

Tele euforia de Lionel Messi Chegada em MLS se refletiu nas vendas de sua camisa do Inter Miami, que se tornou a camisa mais vendida da temporada de 2023.

Menos de três meses foram suficientes para que a camisa de ‘La Pulga’ se tornasse a mais pedida na loja online da Major League Soccer, seguida pela de João Klaus (St Louis City) e Hany Mukhtar (Nashville SC).

Enquanto isso, uma das camisas mais procuradas dos últimos anos foi Carlos Vela camisa com LAFC; no entanto, caiu para o quinto lugar, atrás Sebastian Driussi (Austin FC).

As 10 camisas da MLS mais vendidas em 2023

Lionel Messi (Inter Miami) João Klaus (São Luís) Hany Mukhtar (Nashville SC) Sebastian Driussi (Austin FC) Carlos Vela (LAFC) Jordan Morris (Seattle Sounders) Ral Ruidaz (Seattle Sounders) Thiago Almada (Atlanta United) Eduard Lowen (cidade de St. Louis) Cristian Roldn (Seattle Sounders)

Lionel Messi substitui Gareth Bale

Com um preço de US$ 12 para a versão de suporte e US$ 180 para a versão autêntica, Camisa Adidas de Lionel Messi é o mais cobiçado da MLS neste 2023, substituindo Gareth Bale na lista.

Agora você pode assistir Messi na MLS com a Apple

A camisa do galês com o LAFC foi a mais vendida no ano passado; no entanto, seu tempo na MLS durou pouco.

Desta forma, o argentino do Inter Miami entra para a lista das camisas mais vendidas por ano na história da Major League Soccer.

Camisas da MLS mais vendidas por temporada