Lionel Messi ficou de fora como festa de Jordi Alba e Sergio Busquets no show do RBD

Jordi Alba e Sergio Busquets e seus respectivos parceiros, Aventura Romarey e Elena Galeraaproveitou o fato de que o grupo musical mexicano Rebelde (RBD) ainda está em turnê pelos Estados Unidos.

Eles compareceram à apresentação de domingo em Miami mas o terceiro casal Lionel Messi e Antonella Rocuzzo, não estavam em lugar nenhum. Os três Inter Miami os jogadores costumam ser vistos jantando fora e festejando juntos.

Alba, Busquets e suas esposas posaram para fotos ao lado dos integrantes da banda Anahi, Maite Perroni, Doce Maria e Christopher van Uckermannque foram compartilhados nas redes sociais.

“Um sonho, éramos duas meninas de novo, vivemos algo que nunca imaginamos que seria possível, que sorte conhecer e reviver esse momento com a mesma intensidade/sentimento/emoção. RBD para sempre”, compartilhou a esposa de Busquets no Instagram.

Galera e Aventura também compartilharam Stories no Instagram cantando e dançando todas as músicas, principalmente clássicos como: “Rebelde”, “Solo Quedate en Silencio”, “Ser o Parecer”, entre outros.

Também há rumores de que este show foi o motivo pelo qual Alba e Busquets não foram convocados pelo técnico do Miami. Gerardo “Tata” Martino para o empate de domingo em 1 a 1 fora de casa contra Cidade de Orlando.

O Inter Miami permanece na parte inferior da tabela na temporada regular do MLS e suas esperanças nos playoffs estão desaparecendo lentamente junto com a Messi-mania.

SERGIO BUSQUETS E JORDI ALBA APROVEITARAM O CONCERTO DO RBD!

“UM SONHO #RBD“eles escreveram.

Os jogadores do #InterMiamiCF Sergio Busquets e Jordi Alba, junto com suas esposas, curtiram show do grupo pop mexicano RBD @RBD_oficial na cidade de #Miami. Também;… pic.twitter.com/uzqTb5yKCP

? Passagem filtrada (@filteredpass) 24 de setembro de 2023