LISTA de beneficiários que precisam atualizar informações; veja se você é um deles

Para muitas pessoas, o dinheiro pago pelo Bolsa Família pode parecer pouco, mas para milhões de brasileiros, este valor pode significar a diferença entre conseguir comer ou passar fome. Neste sentido, os usuários que fazem parte do programa social precisam ficar atentos para não perder o direito de receber um benefício de tamanha importância.

De acordo com com órgãos de governo, muitos beneficiários do Bolsa Família estão prestes a perder o direito de fazer parte do programa por uma simples falta de atualização de informações, sobretudo quando o assunto é saúde. Vale lembrar que o acompanhamento médico é uma das condições para a manutenção dos pagamentos do projeto.

O caso de Manaus

Nesta semana, a prefeitura da capital do Amazonas lançou uma nota informando que mais de 280 mil beneficiários do Bolsa Família correm o risco de perder o direito de receber o projeto. O motivo: a falta de atualização de informações sobre o acompanhamento em saúde na cidade de Manaus. Neste momento, o alerta está sendo feito para quem não atualizou os dados neste segundo semestre.

Precisam atualizar estas informações, as famílias que:

possuem crianças de até sete anos de idade;

possuem mulheres de 14 a 44 anos.

Estes grupos precisam atualizar as informações até o dia 31 de dezembro deste ano. Caso contrário, eles passam a correr o risco de perder o benefício social.

Apelo da prefeitura

A prefeitura da cidade de Manaus explica que este sistema não foi criado pelo governo local. Tratam-se de regras do Ministério do Desenvolvimento Social. As condicionantes têm o objetivo de fazer com que as pessoas melhorem os seus níveis de proteção.



“Essa articulação do Ministério da Cidadania (Desenvolvimento Social) com a área da saúde tem o objetivo fortalecer as ações de prevenção e promoção à saúde para mulheres e crianças. Por isso estamos sinalizando a importância de buscar as unidades”, informou a chefe do Núcleo de Alimentação e Nutrição da Semsa, nutricionista Lia Ferreira.

“Quando o beneficiário não comparece a uma UBS, recebe uma notificação do Ministério da Cidadania (Desenvolvimento Social) e se ficar por mais de uma vigência sem esse acompanhamento, corre o risco de perder o benefício do Bolsa Família“, completou ela.

Especificamente em Manaus, 342.148 pessoas precisam realizar a consulta médica neste segundo semestre de 2023. Os dados oficiais da secretaria de saúde indicam que cerca de 60.498 realizaram a regularização. Neste sentido, algo em torno de 281 mil ainda precisam correr para atualizar o sistema.

Como realizar a atualização no sistema de saúde do Bolsa Família?

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, o cidadão precisa ir até uma unidade de saúde mais próxima do seu endereço. É importante levar consigo uma série de documentações como:

documento de identidade com foto;

CPF;

Cartão Nacional de Saúde (CNS);

cartão da gestante;

caderneta de vacinação;

documentos complementares conforme o caso, para que a equipe de saúde avalie o usuário.

“As crianças de até sete anos têm seu peso e altura analisados, bem como o cartão de vacina, entre outros indicadores do crescimento infantil. Temos 123.461 crianças menores de 7 anos, das quais foram acompanhados somente 10.605”, destacou Lia.

Atualização do Bolsa Família

Para além do acompanhamento da situação da saúde, o usuário que faz parte do Bolsa Família também deve atentar para a atualização das informações do Cadúnico. Nesta semana, o Ministério do Desenvolvimento Social confirmou que vai seguir realizando o pente-fino, e quem está com o cadastro desatualizado corre o risco de ser bloqueado.

Vale lembrar que Cadastro Único do governo federal precisa ser atualizado sempre uma vez a cada dois anos, ou sempre que houver uma mudança estrutural na família, como uma morte, um nascimento, uma mudança de endereço, ou até mesmo uma alteração na escola das crianças, por exemplo.