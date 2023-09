Lista de brasileiros que irão receber PIX de R$710,00 em Outubro é divulgada

O programa Bolsa Família é uma iniciativa do governo brasileiro que visa fornecer apoio financeiro às famílias em situação de vulnerabilidade social. A cada mês, o calendário de pagamentos é divulgado, diminuindo os dados em que os beneficiários poderão receber o auxílio.

Além disso, existem algumas novidades para o mês de outubro, como o Vale-Gás e um valor extra destinado às lactantes. Neste artigo, abordaremos todas essas informações de forma detalhada.

Calendário de Pagamentos do Bolsa Família em Outubro

O calendário de pagamentos do Bolsa Família para o mês de outubro já foi divulgado. Os dados de pagamento variam de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário. É importante ressaltar que em algumas cidades que estão em estado de calamidade pública ou estado de emergência, podem haver antecipação de pagamentos.

Confira a seguir os dados programados para os pagamentos do Bolsa Família em outubro:

18 de outubro: NIS terminou em 1;

19 de outubro: NIS terminou em 2;

20 de outubro: NIS terminou em 3;

23 de outubro: NIS terminou em 4;

24 de outubro: NIS terminou em 5;

25 de outubro: NIS terminou em 6;

26 de outubro: NIS terminou em 7;

27 de outubro: NIS terminou em 8;

30 de outubro: NIS terminou em 9;

31 de outubro: NIS terminou em 0.

Valores do Bolsa Família em Outubro

Os valores a serem pagos pelo programa Bolsa Família em outubro variação de acordo com a composição familiar e outros critérios estabelecidos pelo governo. Todos os membros do Bolsa Família concedem o benefício de renda e cidadania no valor de R$ 142. Caso esse valor não alcance o mínimo de R$ 600, o governo complementará o montante.

Além do benefício de renda e cidadania, há um valor extra destinado às lactantes. A partir de outubro, as lactantes também concederam um benefício de R$ 50, válido por um período de seis meses. Essa medida visa garantir o cuidado e o apoio necessário às mães que estão amamentando.



Benefícios do Bolsa Família

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): O BRC é o benefício principal do programa, consistindo em uma quantia per capita de R$ 142 paga a cada membro da família. Esse valor é destinado a suprir as necessidades básicas de alimentação, saúde e educação. Benefício Complementar (BCO): O BCO é um valor suplementar concedido às famílias cuja soma dos benefícios não atinja R$ 600. Ele garante um valor mínimo de R$ 600 por família, assegurando uma renda mais estável e adequada. Benefício Primeira Infância (BPI): O BPI é um acréscimo de R$ 150 por criança com idade entre zero e sete anos incompletos. Esse benefício visa investir no desenvolvimento das crianças nessa faixa etária crucial, proporcionando melhores condições de saúde e educação. Benefício Variável Familiar (BVF): O BVF é um acréscimo de R$ 50 destinado a gestantes, crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos. Esse benefício visa apoiar as famílias no cuidado e na educação dos seus filhos, garantindo uma renda extra para suprir suas necessidades específicas. Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): O BVN é um adicional de R$ 50 por membro da família com até sete meses incompletos (nutriz). Esse benefício tem como objetivo proporcionar apoio financeiro às famílias que têm crianças em fase de amamentação, ajudando-as a suprir as demandas nutricionais desses bebês. Benefício Extraordinário de Transição (BET): O BET é um benefício válido em circunstâncias específicas, a fim de garantir que nenhum beneficiário receba menos do que o montante do programa anterior, conhecido como Auxílio Brasil. O BET será pago até maio de 2025, assegurando uma transição suave para os beneficiários.

O Vale-Gás no Bolsa Família em Outubro

Uma das novidades para o mês de outubro é o retorno do Vale-Gás. O valor exato do benefício ainda não foi divulgado, mas estima-se que fique entre R$ 100 e R$ 115. Vale ressaltar que nem todos os beneficiários do Bolsa Família têm direito ao Vale-Gás.

A prioridade é dada para famílias em extrema pobreza e famílias mais numerosas, buscando auxiliares aqueles que mais se encontram. É importante ressaltar que os beneficiários do Bolsa Família devem ficar atentos às mensagens em seus aplicativos, pois poderão receber informações adicionais sobre desbloqueios, reversão de cancelamentos, novos bloqueios e cancelamentos. ,

Essas comunicações são essenciais para garantir que os beneficiários tenham acesso a todos os direitos e benefícios oferecidos pelo programa.

Ademais, o programa Bolsa Família desempenha um papel fundamental no combate à pobreza e na promoção da inclusão social no Brasil. Com o calendário de pagamentos para o mês de outubro, os beneficiários poderão se programar para receber o auxílio de acordo com as datas condicionais. Além disso, as novidades, como o Vale-Gás e o valor extra para lactantes, representam um apoio adicional às famílias que mais necessitam.

É importante que os beneficiários do Bolsa Família estejam atentos às informações e atualizações fornecidas pelo programa, a fim de garantir o acesso a todos os benefícios e direitos. O Bolsa Família é uma iniciativa que busca proporcionar melhores condições de vida e oportunidades para as famílias em situação de vulnerabilidade, promovendo assim uma sociedade mais justa e igualitária.

