LISTA de Carros que você pode comprar por menos de R$ 40.000; confira

Se você está procurando comprar um carro usado e tem um orçamento de até R$40.000, você veio ao lugar certo. Neste artigo, compilamos uma lista dos melhores carros usados que você pode adquirir por esse valor. Esses veículos oferecem bom custo-benefício, confiabilidade e desempenho, tornando-os ótimas opções para quem procura um carro acessível. Então, vamos conferir a lista!

Fiat Mobi Easy 1.0 2017

Um dos carros mais econômicos e versáteis da lista é o Fiat Mobi Easy 1.0 2017. Com apenas seis anos de uso, esse modelo oferece um excelente custo-benefício. Ele está disponível na tabela FIPE por R$39.500, mas você pode encontrar por até R$36.000 com um pouco de pesquisa. O Mobi Easy 1.0 2017 é conhecido por sua economia de combustível, manutenção de baixo custo e seguro acessível. Seu motor 1.0 Fire Evo Flex de 4 cilindros e 8 válvulas gera até 75 cv de potência, tornando-o uma opção ideal para uso urbano.

Destaques do Fiat Mobi Easy 1.0 2017:

Economia de combustível;

Manutenção de baixo custo;

Seguro acessível.

Citroën C3 Picasso Origine 1.5 8V (Flex) 2015

Se você procura um carro mais potente, confortável e seguro, o Citroën C3 Picasso Origine 1.5 8V (Flex) 2015 é uma excelente opção. Esse modelo é cotado na tabela FIPE por R$40.060, mas você pode encontrar por um valor menor com uma quilometragem razoável. O C3 Picasso Origine 1.5 8V oferece diversos itens de série, como ar condicionado, vidros elétricos, airbags e computador de bordo. Com um design moderno e espaçoso, esse carro proporciona conforto tanto para o motorista quanto para os passageiros.

Destaques do Citroën C3 Picasso Origine 1.5 8V (Flex) 2015:

Design moderno e espaçoso;

Itens de série como ar condicionado, vidros elétricos, airbags e computador de bordo.



Você também pode gostar:

Toyota Etios X 1.3 (Flex) 2014

O Toyota Etios X 1.3 (Flex) 2014 é uma opção para quem busca qualidade, economia e um pouco mais de potência. Esse modelo recebeu muitos elogios quando foi lançado e ainda possui uma base sólida de fãs. Com um peso leve de 940 kg e um torque de 11,8 kgfm, o Etios X 1.3 é ágil tanto na cidade quanto na estrada. Sua reputação de confiabilidade e baixo custo de manutenção fazem dele uma escolha inteligente para quem procura um carro usado por menos de R$40.000.

Destaques do Toyota Etios X 1.3 (Flex) 2014:

Qualidade e confiabilidade;

Baixo custo de manutenção;

Economia de combustível.

Ford Ka Hatch SE 1.0 2016

Apesar da saída das fábricas da Ford no Brasil, o Ford Ka Hatch SE 1.0 2016 não sofreu uma desvalorização significativa. Esse modelo é cotado por R$41.300 na tabela FIPE, mas você pode encontrar por até R$40.000 com uma pesquisa cuidadosa. O Ford Ka Hatch SE 1.0 oferece um bom desempenho, comportamento dinâmico e ainda conta com garantia, manutenção e peças de reposição disponíveis. Se você procura um carro compacto e confiável, o Ford Ka Hatch SE 1.0 é uma ótima escolha.

Destaques do Ford Ka Hatch SE 1.0 2016:

Bom desempenho;

Comportamento dinâmico;

Garantia, manutenção e peças de reposição disponíveis.

Ótimo custo-benefício

Com um orçamento de até R$40.000, é possível encontrar ótimas opções de carros usados que oferecem bom custo-benefício, confiabilidade e desempenho. Os modelos mencionados neste artigo, como o Fiat Mobi Easy 1.0 2017, Citroën C3 Picasso Origine 1.5 8V (Flex) 2015, Toyota Etios X 1.3 (Flex) 2014 e Ford Ka Hatch SE 1.0 2016, são apenas alguns exemplos dos carros que você pode adquirir nessa faixa de preço. Lembre-se de fazer uma pesquisa detalhada, verificar a quilometragem, a condição do veículo e realizar um teste drive antes de tomar uma decisão. Dessa forma, você poderá escolher o carro que melhor atende às suas necessidades e desfrutar de todas as vantagens que um carro usado pode oferecer.

Se você gostou deste artigo, compartilhe com seus amigos que estão procurando um carro usado por um valor acessível. E se você está pensando em comprar um carro, lembre-se de considerar esses modelos em sua busca. Boa sorte na sua jornada em busca do carro perfeito!