Lista de CONCURSOS PÚBLICOS para Guardas Municipais com editais abertos e previstos; confira

Os concursos públicos para Guardas Municipais têm despertado grande interesse nos últimos anos, tanto pela estabilidade empregatícia quanto pelo número de vagas oferecidas. Com a crescente demanda por segurança pública, o poder público tem investido cada vez mais na ampliação e qualificação desses profissionais. Nesta matéria do Notícias Concursos você confere uma lista de concursos públicos para Guardas Municipais, com foco nos editais abertos e previstos para o ano de 2023.

Concursos Abertos

Concurso Guarda de Serra ES

O concurso público para a Guarda de Serra ES está com inscrições abertas e oferece 150 vagas para a carreira de agente comunitário de segurança. Os interessados podem se inscrever no portal da banca Idecan até o dia 5 de outubro. Para ingressar na carreira, é necessário possuir nível médio completo, idade entre 18 e 35 anos, e habilitação para condução de veículo, no mínimo, na categoria “B” ou “A” e “B”. O salário inicial do aprovado pode chegar a R$9.614,00.

Concurso Guarda de Cariacica ES

Outra oportunidade é o concurso público para a Guarda de Cariacica ES, que oferece 35 vagas para a carreira. Os interessados têm até o dia 18 de outubro para se inscrever no portal da banca Instituto Access. Além de possuir nível médio completo, o candidato também precisa ter idade entre 18 e 35 anos, e habilitação, no mínimo, na categoria “AB”. O salário inicial do aprovado será de R$2.200,00.

Concurso Guarda de Santos SP

O concurso público para a Guarda de Santos SP está com inscrições abertas e oferece 200 vagas para a carreira. Os interessados podem se inscrever no portal da banca Instituto Mais até o dia 19 de outubro. Além de possuir nível médio completo, o candidato também precisa ter idade mínima de 18 anos, estatura mínima de 1,65m para homens e 1,58m para mulheres, e habilitação para veículos automotores. O salário inicial do aprovado será de R$3.032,73.

Concurso Guarda de Campos dos Goytacazes RJ



O concurso público para a Guarda de Campos dos Goytacazes RJ oferece 195 vagas imediatas e 585 oportunidades de cadastro reserva para a carreira. Os interessados podem se inscrever no portal da banca Consulplan até o dia 6 de novembro. Para ingressar na carreira, é necessário possuir idade mínima de 18 anos e formação de nível médio. O salário inicial do aprovado será de R$2.189,62.

Concurso Guarda de Sorocaba SP

Após ser suspenso, o concurso para a Guarda de Sorocaba SP será retomado. As inscrições serão reabertas no período das 10h do dia 10 de outubro às 23h59 do dia 13 de novembro, no site da Fundação Vunesp. Ao todo, a Guarda Municipal de Sorocaba conta com 50 vagas para a carreira, que exige nível médio completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “A” e “B” ou superior, idade entre 18 e 35 anos, e altura mínima de 1,59m para mulheres e 1,65m para homens. As remunerações são de R$3.925,28, incluindo vencimento básico e Regime Especial de Trabalho Policial (RETP), para jornada de 40 horas.

Concursos Previstos

Concurso Guarda de Manaus AM

Um novo concurso para a Guarda de Manaus AM está previsto para ter o edital publicado no final de outubro e início de novembro. A seleção terá 200 vagas e exige o nível médio. O último concurso para a Guarda de Manaus AM foi realizado em 2012. Os candidatos, na época, foram avaliados por meio de quatro etapas. O salário inicial do aprovado do último concurso foi de R$900,00 mais benefícios.

Concurso Guarda João Pessoa PB

O novo concurso para a Guarda João Pessoa PB será organizado pela banca Idecan. A previsão, de acordo com o prefeito da Paraíba, Cícero Lucena, é de edital até o final deste mês de setembro. Serão oferecidas 200 vagas para a carreira que exige a formação de nível médio, além de habilitação categoria “B”, idade entre 18 e 45 anos, e estatura de, no mínimo, 1,65m para homens e 1,55m para mulheres. O último edital foi realizado em 2012, com salário inicial de R$1.400,00.

Concurso Guarda de Niterói RJ

A Prefeitura de Niterói, no Rio de Janeiro, anunciou um novo concurso para Guarda Municipal em 2023. Mais de um ano se passou e o edital ainda não foi publicado. O prefeito Axel Grael prometeu que até o final de sua gestão seriam abertas mais 200 vagas para guardas municipais. Com base no último edital, a Guarda Municipal de Niterói exige dos candidatos o nível médio completo, além de uma altura mínima de 1,60m para mulheres e 1,70m para homens.

Concurso Guarda de Nilópolis RJ

O edital da Prefeitura de Nilópolis RJ contará com vagas para a carreira de guarda. O edital, no entanto, ainda não tem data para ser divulgado.

Concurso Guarda Saquarema RJ

O concurso público para a Prefeitura de Saquarema RJ deverá contar com vagas para a Guarda Municipal. O concurso ofertará 50 vagas para a carreira que exige a formação de nível médio. Até o momento, o edital não tem data para publicação. A banca organizadora já foi contratada, sendo o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam).

Os concursos públicos para Guardas Municipais são uma excelente oportunidade para quem busca estabilidade e uma carreira na área de segurança pública. Com diversas vagas abertas e previstas em diferentes regiões do país, os interessados devem ficar atentos aos prazos e requisitos de cada edital. Além disso, é importante se preparar com antecedência, estudando as disciplinas exigidas e realizando simulados para testar os conhecimentos. A participação em cursos preparatórios também pode ser uma estratégia eficaz para alcançar um bom desempenho nas provas. Não perca a chance de ingressar em uma carreira promissora e contribuir para a segurança da sua cidade!