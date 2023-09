Locutor da NFL faz trocadilho atrevido com Taylor Swift depois que Travis Kelce marca TD

Chefes de Kansas City extremidade apertada Travis Kelce foi romanticamente ligado à popstar Taylor Swift ao longo da semana passada e o boato claramente chegou aos ouvidos de CBS comentarista de transmissão Ian Águia.

Depois que Kelce marcou um touchdown no início do terceiro quarto contra o Jaguares de Jacksonville no domingo, Eagle fez referência ao single “Blank Spce” de Swift de 2014, dizendo que o Chiefs TE encontrou “um espaço em branco para a pontuação”.

Jason Kelce aborda rumores de que seu irmão Travis está namorando Taylor Swift

Kelce, 33, deu seu primeiro passo em direção a Swift quando compareceu ao show dela durante o verão. Ela rejeitou os avanços do tight end – uma pulseira com seu número de telefone – mas aparentemente percebeu o NFL natureza implacável da estrela.

“Ela não conhece ninguém, ou pelo menos não queria me conhecer, então levei isso para o lado pessoal”, disse Kelce em seu podcast “New Heights”, co-apresentado com o irmão Jason Kelce, que é o Filadélfia Eagles Centro.

Jason, 35, praticamente confirmou os rumores de Travis namorando Swift quando ele se fingiu de tímido em relação à situação no início desta semana, durante uma entrevista.

Travis Kelce faz estreia na temporada, Chiefs vence

Kelce perdeu a abertura da temporada do time na semana passada devido a uma hiperextensão do joelho e ficou na linha lateral quando o Chiefs caiu para o Leões de Detroit na semana 1.

Ele terminou a vitória sobre os Jaguars em sua estreia na temporada com 26 jardas e um TD em quatro recepções.

Provavelmente levará algum tempo para Kelce se livrar da ferrugem, mas sua presença foi mais do que suficiente para dar ao Kansas City uma vitória por 17-9 sobre Jacksonville.

Os chefes hospedam o Ursos de Chicago próximo domingo, no Arrowhead Stadium, no que certamente será uma vitória fácil. Justin Campos e a empresa estão saindo de uma perda embaraçosa para o Bucaneiros de Tampa Bay.