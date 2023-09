Locutor da NFL foge da referência de Taylor Swift sobre Travis Kelce Touchdown

Travis Kelce diz-se que está “saindo” com Taylor Swift – algo que o mundo da NFL simplesmente não se cansa… e que sangrou na transmissão de seu grande jogo no domingo.

Com base no que Travis mano tinha a dizer sobre isso no TNF … parece que eles estão apenas batendo.

Lembre-se, em julho… Travis revelou que tentou disparando seu tiro com Taylor durante um de seus shows – mas aparentemente foi negado na época. Desde que compartilhei esta história, no entanto, parece que TS entrou em contato e muito mais – o que só serve para mostrar que a manifestação é real!

Se Taylor e Trav estão, de fato, mantendo as coisas casuais… isso está de acordo com a forma como ela lidou com a situação. Matty Healy caso no início deste ano. TayTay obviamente está fazendo suas coisas depoisJoe Alwyn.