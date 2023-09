Loft Design ABRE CARGOS em TRÊS REGIÕES; SE CANDIDATE!

A Loft Design, empresa que é a maior e mais premiada rede de franquias no segmento de eletrônicos e acessórios para smartphones e gadgets do país, está com algumas ótimas oportunidades de emprego nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste. Isto é, se você está procurando um novo cargo, vale a pena conferir a lista:

Analista de Importação / Supply Chain – Florianópolis – SC – Efetivo;

Analista de Recrutamento e Seleção – Florianópolis – SC – Efetivo;

Consultor de Campo de Franquias – Florianópolis – SC – Efetivo;

Estágio Adm/Financeiro – Florianópolis – SC – Estágio;

Estágio Setor Atendimento Franquias e SAC – Florianópolis – SC – Estágio;

Gerente de Loja/Franquia – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente de Loja/Franquias – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Gerente de Loja – Balneário Camboriú – SC – Efetivo;

Gerente de Loja – Shopping União Osasco – Osasco – SP – Efetivo;

Subgerente de Loja – Recife – PE – Efetivo;

Subgerente – Curitiba – PR – Efetivo;

Supervisor de Lojas de Franquias- Curitiba – PR – Efetivo;

Técnico de Assistência Técnica – Osasco – SP – Efetivo;

Técnico de Assistência Técnica – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Técnico em Manutenção de Celular – Recife – PE e Eusébio – CE – Efetivo;

Técnico em Manutenção de Celular – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Vendedor de Loja – São Paulo – SP – Efetivo;

Vendedor de Loja – Recife – PE – Efetivo;

Vendedor – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Loft Design

Sobre a Loft Design, podemos ressaltar que, com 60 unidades franqueadas em todos país, está desde 2013 em atuação no segmento. Empresa com enorme potencial de crescimento com projeção de mais de 300 lojas em 3 anos!

Além disso, a Loft Design possui a mais completa linha de produtos e acessórios do mercado, com mais de 1.300 itens, capazes de atender a todo o tipo de demanda, caracterizando assim outro importante diferencial da marca. A assistência técnica de smartphones com a solução multifuncional NSYS é mais uma oportunidade de ganhos aos investidores Loft Franquias.

Como enviar o seu currículo?

Agora que a lista de vagas da Loft Design já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Quer ficar sabendo de outras novidades referentes a empregos em solo brasileiro? Basta conferir diariamente o Notícias Concursos!