Logan Paul admite que Dillon Danis é um ‘troll de primeira linha’ antes da luta: ‘O cara é tão bom no Twitter’

Logan Paul pode não gostar das travessuras de Dillon Danis, mas pode pelo menos apreciar o que a trollagem onipresente do veterinário do Bellator fez para promover a luta de 14 de outubro.

“Eu posso rir. Alguns deles são muito engraçados”, disse Paul recentemente no Flagrante podcast.

“Serei honesto, eles são todos bons. Eles são todos bons. O cara é muito bom no Twitter. É uma trollagem de primeira linha, por isso o escolhi como oponente. Eu não fazia ideia [he was going to go this hard], mas despertamos o interesse das pessoas, certo? No final das contas, é tudo promoção de luta.

“Dillon me odeia”, continuou Paul. “Eu não dou a mínima para ele. Eu acho que ele é um excelente troll. Eu acho que ele é muito parasita, e é por isso que estou honrado por ser eu quem vai matá-lo e envergonhá-lo. Foi por isso que aceitei a luta. Eu estava tipo, ‘OK, eu sei que esse cara vai promover isso ao máximo. As pessoas vão se interessar, porque se ele aparecer, eu serei o único [to teach him a lesson],’ e isso me excita.”

Paul, 28, enfrentará Danis, 30, em uma luta de boxe de oito rounds como co-evento principal do card KSI vs. Fury, que acontece na Manchester Arena, em Manchester, Inglaterra.

Paul perdeu por decisão dividida para KSI em sua única aparição no boxe profissional em 2019. Ele também durou oito rounds com Floyd Mayweather em uma exibição de 2021 que não foi pontuada.

Danis está fazendo sua estreia como boxeador, mas está 2 a 0 como lutador profissional de artes marciais mistas, tendo competido duas vezes sob a égide do Bellator. Ele também é faixa preta em jiu-jitsu brasileiro.

Danis transformou a trollagem de Paul nas redes sociais em uma parte central de sua promoção da luta, lançando ataques aparentemente diários ao YouTuber e, em particular, à sua noiva Nina Agdal. Paul afirmou que Danis já “postou 170 [pieces of content] dela”, muitos dos quais centrados nos antigos parceiros românticos de Agdal, e expressaram simpatia por Agdal ter sido arrastada para o fogo cruzado de uma briga com a qual ela não tem nada a ver. Paul revelou que planeja compensar financeiramente Agdal pelo estresse que as postagens de Danis causaram nela.

“Essa é a questão, meu caro. Pobre espectadora inocente, terceira pessoa, mulher, que não tem nada a ver com essa briga além de ser minha noiva”, disse Paul.

“Você quer saber uma coisa? … Eu disse a ela, eu disse: ‘Nina, tenho que ser honesto, você está lidando com essa merda como um guerreiro e eu irei recompensá-la de acordo com meus ganhos.’ Cachorro, ela nunca sentiu ódio na vida. De repente, porque ela está ligada a mim, a culpa é minha, me sinto tão mal, mas ela é forte pra caramba, cara. É parte da razão pela qual ela está lidando com tudo isso, porque eu a escolhi para ser minha noiva.”

No entanto, embora Danis possa ter vantagem na guerra de palavras, Paul continua confiante em sua superioridade como lutador. Quando questionado se ele está preocupado com a habilidade de Danis de vencê-lo quando a noite da luta chegar, Paul considerou a ideia ridícula.

“Não, eu não. Na verdade, posso pegar uma bebida? Tipicamente [I don’t drink while training], mas vamos lá, é Dillon Danis, mano”, disse Paul. “O que você está falando?”