Logan Paul: Nina Agdal e eu ‘massacraremos’ Dillon Danis – no ringue ou no tribunal

Logan Paul professa não se importar se Dillon Danis comparecerá ou não à luta de boxe no dia 14 de outubro. De qualquer forma, ele vence.

Às quartas-feiras A hora do MMAPaul abordou a possibilidade persistente de que ele pudesse lutar contra o lutador reserva Mike Perry, negando-lhe a chance de exigir retribuição física pelos repetidos ataques de Danis a sua noiva, a modelo Nina Agdal.

“Eu preferiria que ele aparecesse”, disse Paul. “Se ele não o fizer, ficarei mais do que feliz em lidar com Mike Perry. Não vai parecer uma decepção. Vou deixar Nina cuidar dele no tribunal. Nós vamos matá-lo de qualquer maneira.”

Antes de concordar com a luta, Paul criou um incentivo para Danis honrar seu compromisso: uma multa de US$ 100 mil por desistir da luta com uma lesão não verificável. Isso se somou a um cheque de US$ 100 mil que Danis supostamente teve que escrever ao presidente do Bellator, Scott Coker, por lutar contra seu contrato com a promoção de MMA de propriedade da Paramount.

Dado o que Paul viu de Danis online até agora, ele aceita que seu oponente ainda pode não aparecer.

“Não sei, esse cara é louco o suficiente para colocar a mão na mesa e bater no dedo com um martelo?” ele disse. “Quem sabe até que ponto esse cara irá para não lutar comigo, porque não acho que neste momento isso esteja acima dele. Tipo, ele fará qualquer coisa para evitar lutar comigo. Mas se ele desistir e não conseguir provar a lesão, terá que me pagar US$ 100 mil.”

Outra razão pela qual Danis pode estar motivado a receber sua bolsa de luta pode ser o processo federal recentemente movido contra ele por Agdal, que alega que ele violou as leis de pornografia de vingança ao postar uma foto explícita dela sem seu consentimento. Abgal obteve recentemente uma ordem judicial para impedir Danis de publicar fotos explícitas quando ele não compareceu a uma audiência.

Paul disse que sua noiva não perderá a luta de 14 de outubro. Paul disse que a ex-modelo de maiô da Sports Illustrated acompanhou as travessuras de Danis com calma.

“A resposta que Nina está exibindo e a força de seu caráter é a razão pela qual a pedi em casamento”, disse Paul. “Essa mulher é incrível. Eu amo tanto ela. Ela é a pessoa que quero que seja a mãe dos meus filhos e a admiro. Ela honestamente me inspira e está lidando com tudo isso muito bem. Ela lidou com isso da maneira mais madura possível. Ela não disse uma palavra sobre isso e vai responsabilizá-lo onde ele precisa ser responsabilizado, que é no sistema de justiça, mas não tem nenhuma relação com a nossa luta.”

No X (antigo Twitter), Danis inicialmente alegou que o processo poderia impedi-lo de lutar e documentou seus esforços para escapar dos servidores de processo, um jogo de gato e rato que se refletiu desfavoravelmente para ele nos autos do tribunal. Paul disse que o processo de Agdal contra Danis diz respeito apenas à forma como ele promove a luta.

“Ele está inventando tudo que pode para tentar racionalizar para si mesmo e para seus fãs, que estão iludidos o suficiente para acreditar nas coisas que ele diz, porque 75% do que ele diz não é verdade, mas nada disso o impede de aparecer. Não tem nenhuma relação. … Você brigou com uma mulher, [and] ela está se defendendo. Você tem que dormir naquela cama. O processo não é meu, amigo, é o dela. Mas você tem que lidar comigo.

Quando Danis aparece em Manchester, Paul acredita que é mais provável que seu oponente lute. No final das contas, porém, ele optou por apostar em Danis porque a recompensa de enfrentá-lo no ringue foi bastante boa.

No processo, Paul inadvertidamente transformou Danis em um herói popular, dando-lhe os holofotes para transformar o concurso em uma novela feia. Como uma estrela da mídia social que está mais do que familiarizada com o fato de ser um personagem polarizador, Paul está acostumado a elevar as pessoas que entram em sua órbita. Desta vez, porém, ele tem a chance de encerrar a conversa com os punhos.

Se não o fizer, sua noiva terminará com um juiz.

“Eu não [regret choosing him]”, disse Paulo. “Quer dizer, pergunte-me no dia 15 de outubro. Mas eu realmente sinto que quando coloco a mão direita em seu rosto da maneira mais limpa possível, e o vejo desmoronar, e me elevo sobre ele com a mão no ar, e é o nocaute mais glorioso, a multidão enlouquece , que as pessoas já viram, parece que vai valer a pena para mim. E então veremos o lento declínio e queda de Dillon Danis.

“Eu realmente acredito que sua queda será estudada por décadas. Acho que depois dessa briga, a dura realidade de suas ações vai se instalar, porque, novamente, você brigou com duas pessoas aqui – eu, minha noiva – nós dois vamos cuidar de você, e tenho a sensação de que ele vai ganhar peso. Tenho a sensação de que ele vai voltar ao alcoolismo. Tenho a sensação de que ele vai declarar falência.

“Corte isso. Mas o fim de Dillon Danis está próximo. Temos 16 dias.”