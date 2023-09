Logan Paul promete dar a Danis a ‘pior noite de sua vida’ após Agdal Trolling

TMZSports. com

Logan Paulo está ansioso para se vingar Dillon em Dan quando eles se enfrentarem oficialmente em sua luta de boxe no mês que vem… andaimes TMZ Esportes seu oponente vai se arrepender tornando isso pessoal .

Claro, o ex-lutador do Bellator está em alta nas redes sociais antes da luta… visando a noiva modelo de Paul, Nina Agda a tal ponto que ela teve que registrar uma ordem de restrição dar processo contra ele .

Conversamos com Paul sobre as travessuras pré-luta… e embora ele tenha dito que sabia que DD traria a conversa fiada, ele ressaltou que é um pouco diferente quando advogados precisam se envolver .

“Ele é um bebê chorão, legitimamente”, disse Paul. “Não estou dizendo isso apenas para ser como um companheiro de luta cruel tentando irritá-lo. Ele é um covarde. Ele fez essa briga inteiramente por causa de uma mulher – ele escolheu brigar com uma mulher. Ela revidou. Ele é reclamando sobre isso. Ele está chateado. Ele está dando desculpas a torto, a direito e a centro. “

Logan acrescentou que acredita que Danis nunca planejou realmente prosseguir com a luta … e só concordou com isso para poder obter influência e atenção.

Apesar de indo atrás de AgdalLogan disse que não está nem um pouco preocupado em ficar com muita raiva antes de entrar no ringue com seu inimigo … dizendo que não há nada que Danis possa fazer para irritá-lo.