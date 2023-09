A partir de 2 de outubro, uma mudança significativa entra em vigor no Brasil, afetando a forma como os cidadãos comunicam fatos ilícitos ou irregularidades ao Ministério Público Federal (MPF).

Novo processo de denúncia ao MPF: login único no Gov.br passa a ser requisito

O Ministério Público Federal (MPF) está introduzindo um novo processo que tornará obrigatório o emprego do login único da plataforma Gov.br para o registro de denúncias e a solicitação de informações.

Em suma, essa mudança visa aprimorar a segurança e eficiência do serviço digital oferecido pelo MPF, além de garantir que os cidadãos brasileiros tenham acesso a um canal mais seguro para reportar irregularidades. Confira em detalhes essa nova regra e saiba como ela afetará os procedimentos de denúncia e solicitação de informações.

Conta Gov: o novo canal de registro de denúncias

A principal alteração que entrará em vigor em 2 de outubro é a obrigatoriedade do uso do login único na plataforma Gov.br para registrar denúncias e solicitar informações junto ao MPF.

Desse modo, esse novo canal estará disponível na página MPF Serviços, sob o menu “Protocolar – Representação inicial (denúncia), fato ilícito ou irregularidade”.

Assim, com isso, qualquer pessoa que deseje comunicar uma irregularidade ao MPF deverá fazê-lo através desta plataforma digital. De forma geral, essa mudança representa um avanço significativo na forma como as denúncias são registradas e tratadas.

Uma vez que o uso do login único do governo federal proporcionará um registro mais eficiente e seguro das informações, garantindo a autenticidade do remetente e reduzindo o risco de informações falsas ou maliciosas.

Ampliação das áreas afetadas



Além das denúncias, essa nova regra se estenderá a outras áreas, incluindo pedidos de informações previstos na Lei de Acesso à Informação (SIC) e solicitações de informações processuais, cópias/vistas.

Dessa maneira, isso significa que os cidadãos que desejarem acessar qualquer um desses serviços deverão utilizar o login único do Gov.br. Essa ampliação de uso do login único visa unificar os processos e tornar mais seguro o acesso aos serviços oferecidos pelo MPF.

Já que a autenticação através da plataforma Gov.br garantirá que apenas as partes legítimas tenham acesso às informações e serviços processuais, contribuindo para a transparência e eficiência do órgão.

Níveis de autenticação

Vale ressaltar que a conta Gov.br é de acesso gratuito e disponível para todos os cidadãos brasileiros. Além disso, ela disponibiliza diversos níveis de autenticação, como bronze, prata e ouro, que variam de acordo com a validação dos dados, os tipos de serviços e as transações efetuadas.

Para acessar o canal de denúncias do MPF, será necessário ter um cadastro com o selo bronze de autenticação. Em resumo, essa medida visa equilibrar a acessibilidade com a segurança.

O nível de autenticação bronze, embora menos rigoroso do que os outros níveis, ainda oferece um grau satisfatório de confiabilidade para o registro de denúncias e solicitações.

Certamente, a implementação do login único do Gov.br como requisito para comunicar irregularidades ao MPF representa um avanço na segurança e eficiência dos serviços públicos digitais.

Desse modo, a partir do próximo mês, os cidadãos brasileiros que desejarem denunciar fatos ilícitos, solicitar informações ou acessar outros serviços processuais do MPF deverão utilizar essa plataforma para autenticação.

Concisamente, essa medida não apenas fortalece a segurança, mas também contribui para a transparência e a confiabilidade das informações compartilhadas com o Ministério Público Federal. A conta Gov.br é de fácil acesso e oferece diferentes níveis de autenticação, tornando-a acessível a todos os cidadãos.

Portanto, prepare-se para essa mudança que entrará em vigor em outubro e garanta que suas denúncias e solicitações ao MPF sejam feitas de forma segura e eficiente através do login único do Gov.br.