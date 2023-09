Los Angeles Dodgers enviam a Julio Urias uma mensagem clara com remoção de armários e murais

O arremessador do Los Angeles Dodgers, Julio Uras, parece estar cada vez mais distante do futuro de seu time depois que seu armário e pertences foram retirados do vestiário do time mais popular do sul da Califórnia devido ao escândalo de violência doméstica, do qual faz parte desde a semana passada.

De acordo com a ESPN, a sede do clube dos Dodgers removeu a placa do arremessador e em seu lugar agora estão os pertences de Kolten Wong, um jogador de campo veterano que chegou ao time nos últimos dias após a série de uma semana de estrada do time contra o Miami Marlins e Washington Nationals.

Declarações duras de Dave Roberts

“(O armário de Urias foi removido por causa de uma) decisão organizacional,” O empresário do Dodger, Dave Roberts, disse na segunda-feira. “Acho que sim (significa que Urias estava cada vez mais longe da equipe). Acho que é onde estamos agora.”

Como se isso não bastasse, o mural que estava fora do Dodger Stadium, onde Urias estava comemorando o título da World Series 2020 foi completamente encobertoe muitas das mercadorias existentes do arremessador mexicano foram descontinuadas e outras mercadorias estão sendo leiloadas.

Autoridades têm o vídeo da agressão de Julio Urias

No dia 3 de setembro, Urias foi preso em frente ao BMO Stadium, casa do Los Angeles FC da MLS, após ter assistido como convidado especial ao jogo em que o atual campeão do futebol americano de clubes enfrentou e foi derrotado por Inter Miami de Lionel Messi.

Além de tudo isto, diversas notícias da imprensa revelam que as autoridades que investigam o caso, nomeadamente o Departamento de Polícia de Los Angeles, já temos um vídeo gravado por uma testemunha onde Urias é visto empurrando uma mulher, provavelmente sua namorada Margarida Perezem uma cerca dentro do prédio.