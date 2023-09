LOTERIA surpreende e vai pagar R$ 4,6 bilhões; Veja como jogar

Neste sábado, 30 de setembro, a famosa loteria Powerball dos Estados Unidos vai sortear um prêmio extraordinário de 925 milhões de dólares, o que equivale a aproximadamente R$ 4,6 bilhões.

Isso quer dizer que, no espaço de uma única noite, a loteria pode transformar qualquer apostador em uma das pessoas mais ricas do país. Aliás, muitos brasileiros se perguntam se é possível ganhar prêmios na Powerball jogando online, do Brasil. E a resposta é SIM, para a alegria geral.

De acordo com as regras da Powerball, não há necessidade de ser cidadão ou residente americano para jogar nas loterias americanas. Para fazer isso, basta utilizar o serviço de bilhetes de loteria online da TheLotter.

Assim, a pessoa poderá participará dos sorteios da loteria com bilhetes oficiais, tendo a mesma chance de ganhar que as pessoas que compraram bilhetes em uma loja física, por exemplo.

Em síntese, os interessados em concorrer ao prêmio de R$ 4,6 bilhões da Powerball neste sábado (30) ainda podem fazer suas apostas. Para faturar o valor milionário, a pessoa precisa acertar todos os 5 números sorteados e a bola Powerball.

O que você faria se recebesse 925 milhões de dólares?

A saber, as pessoas que apostam em loterias devem fazer diversos planos para utilizar o dinheiro das premiações. No entanto, pouca gente deve saber exatamente o que fazer com 925 milhões de dólares. É tanto dinheiro que faria qualquer pessoa mudar completamente de vida.

Inclusive, as loterias afetam principalmente a imaginação dos apostadores. Quem está jogando na Powerball sonha em se tornar milionário da noite para o dia. Esse desejo, e a esperança de ter os seus números sorteados, fazem milhões de pessoas apostarem na loteria dos Estados Unidos em todo o mundo.



Você também pode gostar:

Como receber o prêmio da Powerball?

Existem duas maneiras de receber o prêmio principal da Powerball. O apostador que faturar a premiação de US$ 925 milhões pode receber um pagamento imediato de cerca de metade da premiação.

No entanto, caso prefira, poderá receber o valor total de US$ 925 milhões em um prazo de 30 anos. O jornal The Washington Post revelou que há reajuste anual de 5% sobre o valor da premiação.

Cabe salientar que a pessoa que ganhar o prêmio principal da Powerball terá que pagar 37% do valor da premiação em impostos. Nos Estados Unidos, a Receita considera os prêmios da loteria como renda individual. Portanto, os ganhadores precisam realizar o pagamento de parte do prêmio.

Quanto custa jogar na Powerball?

Para apostar na Powerball, os brasileiros devem entrar em algum site credenciado, como The Lotter e Lottoland.

Veja o passo a passo na The Lotter:

Acesse a página da Powerball na The Lotter e escolha seus números da sorte: 5 números principais e um número adicional. Clique em jogar na parte inferior da tela. Em suma, os representantes locais da TheLotter nos Estados Unidos comprarão o bilhete oficial em seu nome e você poderá vê-lo digitalizado na sua conta pessoal antes do sorteio. Caso você seja o ganhador, pode comemorar, porque a premiação é realizada na íntegra, 100% sem comissões ou descontos! O ganhador será notificado por e-mail ou mensagem de texto.

Confira as etapas para jogar na Lottoland:

Crie uma conta no site da Lottoland Brasil, clicando no botão “Registrar”, no canto superior direito da tela; Acesse a cartela virtual da Powerball e escolha 5 números entre os 69 disponíveis e a bola Powerbal, entre 1 e 26; Finalize o seu jogo e cruze os dedos.

Chances de acerto na loteria

Em resumo, as premiações da Powerball chegam a valores muito expressivos como o do sorteio deste sábado (30) porque não é nem um pouco fácil acertar na loteria. A saber, a chance de acerto e de apenas uma em 292,2 milhões. Isso explica o por quê da loteria chegar a valores tão expressivos como o do concurso de hoje (30).

Veja as chances de ganhar na Powerball:

5 números principais + Powerball: 1 chance de acerto em 292,2 milhões;

1 chance de acerto em 292,2 milhões; 5 números principais: 1 chance de acerto em 11,7 milhões;

1 chance de acerto em 11,7 milhões; 4 números principais + Powerball: 1 chance de acerto em 913,1 mil;

1 chance de acerto em 913,1 mil; 4 números principais: 1 chance de acerto em 36,5 mil;

1 chance de acerto em 36,5 mil; 3 números principais + Powerball: 1 chance de acerto em 14,5 mil;

1 chance de acerto em 14,5 mil; 3 números principais: 1 chance de acerto em 579,76;

1 chance de acerto em 579,76; 2 números principais + Powerball: 1 chance de acerto em 701,33;

1 chance de acerto em 701,33; 1 número principal + Powerball: 1 chance de acerto em 91,98.

1 chance de acerto em 91,98. Powerball: 1 chance de acerto em 38,32.

Aumente a possibilidade de ganhar

Em suma, as pessoas que quiserem aumentar as chances de acerto podem escolher mais dezenas. Contudo, o valos das apostas sobe significativamente. Confira as possibilidades de jogos:

5 dezenas + 1 Powerball: R$ 18,00;

6 dezenas + 1 Powerball: R$ 108,00;

7 dezenas + 1 Powerball: R$ 378,00;

8 dezenas + 1 Powerball: R$ 1.008,00;

9 dezenas + 1 Powerball: R$ 2.268,00;

10 dezenas + 1 Powerball: R$ 4.536,00;

11 dezenas + 1 Powerball: R$ 8.316,00;

12 dezenas + 1 Powerball: R$ 14.256,00;

13 dezenas + 1 Powerball: R$ 23.166,00;

14 dezenas + 1 Powerball: R$ 36.036,00;

15 dezenas + 1 Powerball: R$ 54.054,00;

16 dezenas + 1 Powerball: R$ 78.624,00;

17 dezenas + 1 Powerball: R$ 111.384,00;

18 dezenas + 1 Powerball: R$ 154.224,00;

19 dezenas + 1 Powerball: R$ 209.304,00;

20 dezenas + 1 Powerball: R$ 279.108,00.