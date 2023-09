Lotéricas vão funcionar no Feriado? Saiba agora

O feriado de 7 de setembro, também conhecido como Dia da Independência, é um momento em que muitas pessoas têm dúvidas sobre o funcionamento de diversos estabelecimentos e serviços, incluindo as casas lotéricas. Neste artigo, vamos esclarecer se as lotéricas abrem ou não durante esse feriado e apresentar alternativas viáveis para aqueles que necessitam dos serviços oferecidos por elas. Além disso, vamos abordar o que abre e o que fecha nesse dia e também discutir os direitos dos trabalhadores que atuam no feriado.

As Lotéricas não Abrem no Feriado

Uma das principais dúvidas que surgem em relação às casas lotéricas é se elas abrem no feriado de 7 de setembro. Infelizmente, as lotéricas não abrem durante esse feriado, assim como em qualquer outro feriado nacional. Essa é uma determinação legal que garante o descanso remunerado aos trabalhadores. É importante ressaltar que essa regra é válida para feriados nacionais, mas em feriados estaduais e municipais, a abertura das lotéricas pode variar de acordo com a avaliação da demanda e necessidades da região realizada pelas Câmaras dos Dirigentes Lojistas.

Alternativas Disponíveis no Feriado de 7 de Setembro

Se você precisa realizar algum serviço que normalmente seria feito em uma casa lotérica no dia 7 de setembro, existem alternativas viáveis disponíveis. Uma delas é utilizar aplicativos de bancos para fazer pagamentos digitais. Muitas instituições financeiras disponibilizam essa facilidade aos seus clientes, permitindo que contas e boletos sejam pagos sem precisar ir até uma lotérica. Além disso, os caixas eletrônicos e os caixas do Banco24Horas também são opções para fazer saques e realizar operações bancárias básicas, como consultas de saldo, sem a necessidade de atendimento pessoal.

Para aqueles que gostam de jogar nas loterias, é possível fazer suas apostas através do aplicativo ou site das Loterias Caixa. Com isso, quem deseja apostar na Lotofácil da Independência, por exemplo, pode jogar normalmente mesmo durante o feriado.

O Que Abre e o Que Fecha no 7 de Setembro?

Durante o feriado de 7 de setembro, alguns estabelecimentos e serviços têm seu funcionamento alterado. Confira a seguir o que abre e o que fecha durante essa data:

Correios: As agências dos Correios não funcionam no feriado de 7 de setembro. Portanto, as agências ficam fechadas durante esse período e as entregas também não acontecem.

Bancos: As agências bancárias estarão fechadas, mas os caixas eletrônicos e os serviços online estarão disponíveis, permitindo o acesso às movimentações financeiras básicas.

Supermercados e estabelecimentos comerciais: A abertura desses estabelecimentos é facultativa. Ou seja, cada estabelecimento possui a liberdade de decidir se abrirá ou não suas portas no feriado.

Transporte público: O horário de funcionamento do transporte público costuma seguir o padrão de domingos e feriados, com possíveis alterações nas frequências dos ônibus e metrôs. É essencial estar atento aos horários para não ser pego de surpresa.



Direitos dos Trabalhadores no Feriado

Os funcionários que trabalham no feriado de 7 de setembro têm direito a receber hora extra em dobro, conforme estipulam as leis trabalhistas do país. É importante garantir que seus direitos estejam sendo respeitados e, caso seja necessário, exigir o pagamento adequado pelo trabalho realizado nessa data.

Serviços com abertura facultativa

Em resumo, as casas lotéricas não abrem no feriado de 7 de setembro, mas existem alternativas para os serviços oferecidos por elas, como o uso de aplicativos de bancos, caixas eletrônicos e Banco24Horas. Outros estabelecimentos e serviços têm abertura facultativa, e é importante conhecer e respeitar os direitos dos trabalhadores que atuam no feriado. Fique atento aos horários do transporte público e aproveite o feriado com tranquilidade.