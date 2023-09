Luby Software segue CONTRATANDO no mercado; Se inscreva!

A Luby Software, empresa que se define como um parceiro estratégico para criar produtos digitais de sucesso que resolvam problemas do mundo real com alta performance e agilidade, está em busca de novos funcionários para o seu time. Dessa forma, veja a lista de vagas em aberto:

Analista de QA JR – São Paulo – SP e Remoto – Pessoa jurídica;

Azure Cloud Engineer | DevOps Engineer – São Paulo – SP e Remoto – Pessoa jurídica;

Banco de Talentos – São Paulo e Remoto -Banco de talentos;

Data Modeler (Data Architect) – Autônomo;

Executivo (a) de Vendas – SDR – Manaus – AM e Híbrido – Pessoa jurídica;

Mid Business Development Representative – São Paulo – SP e Híbrido – Pessoa jurídica;

Mid-Level Ruby on Rails Developer – Trabalho Remoto – Pessoa jurídica;

Mid/Sr Data Engineer – Trabalho Remoto – Pessoa jurídica;

Product Owner PL – São Paulo – SP e Remoto – Pessoa jurídica;

Product Owner SR – São Paulo – SP e Remoto – Pessoa jurídica;

Engenheiro (a) de Vendas- São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Senior Business Development Representative – São Paulo – SP e Híbrido – Pessoa jurídica;

Front-end React Developer – Trabalho Remoto – Pessoa jurídica;

Desenvolvedor (a) Fullstack Javascript – São Paulo – SP e Remoto – Pessoa jurídica;

Tech Lead – São Paulo – SP e Remoto – Pessoa Jurídica.

Mais sobre a Luby Software

Contando mais sobre a Luby Software, podemos frisar que trata-se de uma Software House brasileira com sólida presença internacional. Tem mais de 8 anos de atuação no mercado de Bancos e Fintechs americanas, assim como 20 anos de desenvolvimento de soluções digitais para o mercado nacional.

Atualmente, a Luby Software conta com mais de 260 colaboradores que usam as tecnologias mais atuais do mercado em Squads Multidisciplinares espalhados pelo Brasil. Além disso, atende desde startups até médias e grandes empresas em fase de transformação digital, com soluções de software focadas na visão de negócio e capacidade de execução.

Como enviar o seu currículo?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

