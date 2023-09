Luciano Acosta marca incrível Maradona, candidato ao Gol da Temporada ao estilo Messi

Luciano “Lucho” Costa dominou os adversários e dançou em torno dos defensores desde que ingressou MLS em 2017 com DC Unido. Agora com FC Cincinnati desde 2021, Acosta vem melhorando cada vez mais a cada temporada.

2023 está indo da melhor maneira possível para Acosta, com seu líder da liga 15 gols e adicional 12 assistências colocando-o como um dos pioneiros do MVP com a temporada chegando ao fim em breve. No sábado contra Charlotte FCAcosta demonstrou que está em forma intocável, dando um gol aos torcedores eles não esquecerão tão cedo.

Messi e Maradona ficariam orgulhosos de Lucho Acosta

Como argentino, a corrida e finalização labiríntica de Acosta fez com que muitos pensassem em dois gols icônicos de seus compatriotas: Lionel Messi contra o Getafe e Diego Maradona contra a Inglaterra.

Acosta nunca foi convocado para o Seleção argentina devido ao talento e profundidade que o país tem, mas a sua forma recente certamente chamou a atenção de Lionel Scaloni.

FC Cincinnati sonha com a MLS Cup

O gol de Acosta ajudou a encerrar a derrota por 3 a 0 sobre o Charlotte para o FC Cincinnati. Cincy tem sido de longe o melhor time da MLStendo conquistado nove pontos a mais que o próximo time mais próximo em toda a liga e 12 a mais que o segundo colocado da Conferência Leste.

Uma perda para Inter Miami no Semifinais da Copa do Aberto dos EUA atrapalhou sua temporada, mas deve ser considerado o favorito para levantar o Copa MLS troféu em dezembro.