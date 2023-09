Lula anuncia novas medidas para a Educação Brasileira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou nesta terça-feira (5) de mais uma edição do programa “Live do presidente” em suas redes sociais. Desta vez, o petista conversou ao vivo com o seu ministro da educação, Camilo Santana (PT-CE), e fez algumas promessas sobre o futuro de políticas públicas para o desenvolvimento da educação no país.

“Precisamos reconhecer e valorizar os profissionais que atuam dentro de sala de aula”, afirmou Lula. “É fundamental investir na infraestrutura, no transporte e na alimentação escolar. Mas também precisamos pensar em levar dentistas às escolas”, exemplificou o presidente durante a sua live semanal.

“Educação é a coisa mais sagrada que existe. Sem ela, nenhum país vai para frente ou se desenvolve. Vamos investir em pesquisa, ciência e tecnologia, para que possamos nos transformar em um Brasil autossuficiente em tudo”, seguiu Lula. Assim como nas edições anteriores, o programa em questão foi comandado pelo jornalista Marcos Uchôa.

Quais são as medidas anunciadas por Lula

O presidente Lula indicou nesta conversa quais seriam as medidas que poderão ser tomadas para a área da educação já nas próximas semanas. Veja abaixo:

reajuste das bolsas estudantis;

retomada de obras em creches e escolas;

melhorias na merenda escolar;

investimentos na formação dos professores;

investimentos no piso do magistério.

Chuvas no Rio Grande do Sul

Na mesma live, o presidente Lula também comentou os últimos acontecimentos no estado do Rio Grande do Sul. A unidade da federação vem sofrendo com as fortes chuvas, que seguem provocando um aumento no nível dos rios e o consequente alagamento de residências e estabelecimentos comerciais.



“Quero dizer ao povo gaúcho que estamos prontos para ajudar naquilo que for necessário. Onde tiver um problema, o Governo Federal estará lá para ajudar as pessoas”, disse o presidente durante a sua live semanal.

“Deus que diminua a chuva porque as pessoas precisam ter paz, tranquilidade e sossego para continuar vivendo bem, trabalhando e curtindo a vida, como é de direito de todo mundo”, seguiu ele.

Troca de ministérios por Lula

O presidente Lula também foi perguntado nesta terça-feira (5) sobre uma possível reforma ministerial. Segundo informações da imprensa, o petista está tentando mudar as peças para tentar ter mais governabilidade dentro do congresso nacional.

“É sempre muito difícil você chamar alguém para dizer: ‘Olha, vou precisar do ministério porque fiz acordo com um partido político e preciso atender’. Mas essa é a política”, afirmou o presidente.

“O governo tem propostas importantes para passar no Congresso Nacional. Os deputados não são obrigados a votar no governo porque o governo mandou. Precisamos construir maioria. Uma maioria para dar tranquilidade ao governo nas mudanças que precisamos fazer para aprovar determinadas coisas e para não permitir que coisas que sejam indigestas não sejam aprovadas”, destacou.

Demarcação de terras indígenas

O presidente Lula também disse que vai assinar a demarcação de novas terras indígenas nesta terça-feira (5). Ele frisou que hoje é considerado o Dia da Amazônia, e que um evento vai ser feito no Palácio do Planalto para lembrar a data.

No último mês de abril, o presidente Lula já tinha assinado a demarcação das seguintes terras indígenas: