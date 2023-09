Lula DETERMINOU e pronto! Mais mudanças no Bolsa Família

O Bolsa Família é um importante auxílio para diversas famílias em situação de vulnerabilidade social. No mês de setembro, o Governo Federal planeja investir uma quantia significativa, mais precisamente R$ 14,58 bilhões, no programa. Essa injeção de recursos se deve à inclusão de muitas novas famílias no programa, o que aumentou a necessidade de investimentos.

Até o momento, temos informações indicando que cerca de 21,47 milhões de famílias serão beneficiadas com novos valores. É importante entender a natureza desses extras do Bolsa Família para requerer o repasse, caso haja elegibilidade.

Lula investe no Bolsa Família

O Bolsa Família é um programa social criado pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) com o objetivo de auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O programa passou por várias reformulações ao longo do ano, introduzindo uma série de novidades para os beneficiários. Uma boa notícia é a liberação antecipada dos pagamentos, juntamente com um adicional para famílias afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

No mês de setembro, cada família participante do programa receberá, em média, R$ 686,89, representando um pequeno aumento em relação ao valor mínimo anterior de R$ 600. É relevante mencionar que, em julho, foi implementada a Regra de Proteção. Isso permitiu que as famílias elevem sua renda para até meio salário mínimo por pessoa para permanecerem no programa.

Nesse contexto, os beneficiários receberão 50% do valor do programa por até dois anos, incluindo adicionais para crianças, adolescentes e gestantes. Neste mês, aproximadamente 2 milhões de famílias já estão sob a Regra de Proteção, recebendo um benefício médio de R$ 375,88.

A distribuição dos benefícios alcança famílias em todas as regiões do Brasil. Notavelmente, o Nordeste possui o maior número de famílias cadastradas, com cerca de 9,75 milhões de lares contemplados. A região Sudeste segue, com 6,43 milhões de famílias recebendo o benefício. No Norte, 2,6 milhões de famílias foram agraciadas, enquanto no Sul são 1,48 milhão de famílias e no Centro-Oeste, 1,18 milhão.

Calendário de pagamentos do benefício



O calendário de pagamentos foi ajustado devido à situação de calamidade causada pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Os pagamentos de setembro começaram em 18 de setembro e vão até 29 de setembro, com base no Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários. Por exemplo, os cidadãos com NIS terminado em 1 receberam o pagamento antecipado, no sábado (16), sendo devido o repasse na segunda-feira (18).

É relevante destacar que o programa atualmente atende mais de 21 milhões de famílias. Ele oferece outros benefícios além dos mencionados valores médios, como:

Datas oficiais

Pagamento no dia 18 de setembro: benefício para aqueles com NIS terminando em 1 (antecipado para o dia 16);

Pagamento no dia 19 de setembro: benefício para aqueles com NIS terminando em 2;

Repasses no dia 20 de setembro: benefício para aqueles com NIS terminando em 3;

Repasses no dia 21 de setembro: benefício para aqueles com NIS terminando em 4;

Pagamento no dia 22 de setembro: benefício para aqueles com NIS terminando em 5;

Pagamento no dia 25 de setembro: benefício para aqueles com NIS terminando em 6 (antecipado para o dia 23);

Repasses no dia 26 de setembro: benefício para aqueles com NIS terminando em 7;

Repasses no dia 27 de setembro: benefício para aqueles com NIS terminando em 8;

Pagamento no dia 28 de setembro: benefício para aqueles com NIS terminando em 9;

Pagamento no dia 29 de setembro: benefício para aqueles com NIS terminando em 0.