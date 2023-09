Lula libera FGTS e empréstimos do BNDES a vítimas do ciclone no sul

Em um movimento para auxiliar os cidadãos afetados pelas recentes chuvas no sul do país, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a liberação de R$ 600 milhões do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e um empréstimo de R$ 1 bilhão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O impacto das chuvas no Sul

As chuvas torrenciais e o ciclone extratropical que atingiram o estado do Rio Grande do Sul na semana passada resultaram em perdas significativas. Dezenas de pessoas perderam a vida, enquanto milhares foram desabrigadas devido aos danos estruturais causados pelas inundações e ventos fortes.

A resposta do governo

Para combater as consequências devastadoras destes eventos climáticos, o presidente Lula e sua equipe de governo têm estado ativamente envolvidos em discussões sobre medidas de socorro para a região.

O papel do FGTS

O FGTS, um fundo criado para proteger o trabalhador demitido sem justa causa, é uma das ferramentas que o governo está utilizando para ajudar as vítimas das chuvas. Segundo o presidente Lula, R$ 600 milhões desse fundo serão liberados para beneficiar 354 mil trabalhadores que foram prejudicados pelos eventos climáticos recentes.

Empréstimos do BNDES

Além disso, o BNDES, uma instituição financeira federal voltada para o desenvolvimento econômico do país, está disponibilizando uma linha de crédito de R$ 1 bilhão. Este empréstimo tem o objetivo de ajudar na recuperação da economia da região, que foi fortemente impactada pelas chuvas e pelo ciclone.



A continuidade das chuvas

Apesar dos esforços do governo, a situação ainda é preocupante, pois as chuvas continuam a cair em diversas regiões do estado. Segundo meteorologistas, é esperado um acúmulo de chuva superior a 100 milímetros até a próxima quinta-feira (14), aumentando a urgência das ações de socorro.

Ações do governo

O Governo Federal tem acompanhado de perto a situação no estado, garantindo que todas as necessidades da população sejam atendidas. “Eu posso garantir ao povo do Rio Grande do Sul, ao povo da região que foi prejudicada pela chuva, é que o governo federal não faltará no atendimento às necessidades do povo da região”, afirmou o presidente em um vídeo gravado para as redes sociais.

Críticas ao presidente

Apesar das ações do governo, Lula enfrenta críticas por ainda não ter visitado as áreas afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Na semana passada, ele viajou para a Índia, onde participou da reunião de cúpula do G20.

A liberação de recursos federais

Em um anúncio recente, o vice-presidente Geraldo Alckmin informou que o governo federal destinará R$ 741 milhões em recursos para as regiões afetadas pelas chuvas. Alckmin, que estava como presidente em exercício, sobrevoou os municípios do Vale do Taquari, área que concentra os maiores estragos, e afirmou que o desastre natural que atingiu o Rio Grande do Sul será prioridade máxima do governo.

A situação atual no estado

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou, que o número de vítimas provocadas pelas fortes chuvas é de 47. Com uma morte confirmada em Santa Catarina, o total de óbitos na região Sul é de 48.

Situação ainda é crítica

A situação no Rio Grande do Sul permanece crítica, com a continuação das chuvas e o alto número de desabrigados e desalojados. No entanto, com a liberação dos recursos do FGTS e a disponibilização de empréstimos do BNDES, espera-se que a recuperação econômica e a assistência às vítimas sejam agilizadas.

O Governo Federal, sob a liderança do presidente Lula, continua comprometido em fornecer o suporte necessário à região e a seus habitantes durante este difícil período. O uso do FGTS e do BNDES demonstra um esforço para mobilizar todos os recursos disponíveis para auxiliar os afetados pelas chuvas.