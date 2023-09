Lula quer aumentar para 30% o número de vagas destinadas a cotas raciais

O Governo Federal, sob a liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, planeja introduzir uma proposta de lei que visa aumentar a porcentagem de cotas raciais em concursos públicos de 20% para 30%. A nova proposta, que está sendo elaborada pelos ministérios da Igualdade Racial, da Gestão e Inovação e da Justiça, está aguardando aprovação da Casa Civil antes de ser enviada ao Congresso Nacional.

As cotas raciais foram introduzidas no Brasil para assegurar a representação adequada de grupos étnicos minoritários em posições de influência e poder. A implementação de cotas raciais em concursos públicos é uma tentativa de corrigir desequilíbrios históricos e promover a igualdade racial.

Ampliação das Cotas Raciais

A proposta de Lula visa a ampliar as cotas raciais em concursos públicos. Atualmente, a lei brasileira reserva 20% das vagas em concursos públicos federais para candidatos negros. No entanto, Lula acredita que esta porcentagem não é suficiente para garantir uma representatividade adequada. A proposta dele é que essa porcentagem seja ampliada para 30%.

Segundo Lula, “É nosso dever como sociedade garantir que todos tenham as mesmas oportunidades. Aumentar as cotas raciais em concursos públicos é um passo importante para alcançar esse objetivo”.

Impacto para as Mulheres Negras

Além de aumentar a porcentagem geral de cotas, a proposta de Lula inclui uma subcota específica para mulheres negras. Segundo a proposta, metade das vagas reservadas para cotistas raciais deverão ser ocupadas por mulheres negras. Esta medida visa a promover uma maior representatividade de gênero entre os candidatos cotistas.

Tramitação da Proposta

A proposta de Lula ainda é um projeto de lei (PL) que deverá ser enviado ao Congresso Nacional nas próximas semanas. Antes de ser enviada, a proposta precisa receber o aval da Casa Civil. Se aprovado, o projeto de lei modificará a Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014, que instituiu as cotas raciais em concursos públicos.

Repercussão da Proposta

A proposta de Lula tem gerado um amplo debate na sociedade brasileira. Enquanto alguns argumentam que a ampliação das cotas raciais é essencial para promover a igualdade racial, outros criticam a proposta como uma forma de discriminação reversa. No entanto, muitos especialistas em direitos civis argumentam que as cotas raciais são uma ferramenta importante para corrigir a histórica desigualdade racial no Brasil.

Se a nova lei for aprovada, haverá um aumento na representação de pessoas pretas ou pardas em cargos públicos. Isso pode levar a uma maior diversidade nas posições de liderança, o que, por sua vez, pode resultar em políticas mais inclusivas.

Cotas para Mulheres Negras

Um dos aspectos mais notáveis da nova proposta é a introdução de uma subcota para mulheres negras. Se aprovada, metade da reserva de 30% nos editais dos concursos deve ser ocupada prioritariamente por mulheres negras. Isso representa uma tentativa significativa de aumentar a representação de mulheres negras em posições de poder.

A Lei de Cotas Atual

A lei de cotas atual, que foi implementada em 2014, não prevê a determinação de subcotas. Em vez disso, ela estabelece a reserva de vagas para cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União.

Com a possível aprovação da nova lei de cotas, há uma esperança de que haverá uma maior representação de pessoas pretas ou pardas, especialmente mulheres negras, em cargos públicos. Isso pode levar a uma maior inclusão e a políticas mais equitativas.

Dessa forma, o aumento proposto nas cotas raciais representa um passo significativo na promoção da igualdade racial no Brasil. Embora a proposta possa ter críticos, é inegável que ela tem o potencial de mudar o panorama da representação racial em cargos públicos de maneira profunda e duradoura.