Lyx ABRE CARGOS em DOIS ESTADOS do país; Se candidate!

A Lyx, empresa que é a maior incorporadora do casa verde amarela do Paraná, com uma história de sucesso que se estende por décadas, está contratando novas pessoas para compor o seu time. Assim, antes de falar mais sobre a companhia, consulte a lista de cargos abaixo:

Administrador de Obra – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Analista de Gestão de mão de obra – Curitiba – PR -Autônomo;

Analista de Medições – Curitiba – PR – Autônomo;

Analista de Produto – Curitiba – PR – Autônomo;

Assistente Técnico de Segurança do trabalho – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Coordenador (a) de Legalização – Curitiba – PR – Autônomo;

Coordenador (a) de Legalização – POA – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Coordenador de Qualidade – Curitiba – PR – Efetivo;

Estágio Adm|Obras – Curitiba – PR – Estágio;

Estágio Adm|Projetos – Curitiba – PR – Estágio;

Estágio em Arquitetura – Curitiba – PR – Estágio;

Estágio em Departamento Pessoal – Curitiba – PR – Estágio.

Mais sobre a Lyx

Falando um pouco sobre a Lyx, podemos frisar que a empresa surgiu do sonho de um jovem administrador que em 2007 tirou os planos do papel e investiu seu tempo, dinheiro e dedicação para ter a maior e mais rentável construtora do país. Iniciou com apenas uma unidade, e hoje já realizou mais de 5.000 sonhos e conquistou o marco de ser a maior incorporadora do Paraná.

Em resumo, atua desde a busca por terrenos até o time de vendas, unidos no propósito de construir não apenas casas, mas lares que realizam o sonho de famílias.

Por fim, os valores fundamentais são o alicerce de sua cultura empresarial. Acredita que esses valores moldam não apenas a maneira como faz negócios, mas também como se relaciona com os colaboradores, clientes e parceiros.

Como se inscrever?

Bom, agora que as vagas da Lyx já vieram à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



