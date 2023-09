Mac Jones sob o microscópio: o ex-patriota o classifica entre os 5 quarterbacks mais sujos

EUNuma liga onde cada movimento é examinado e cada jogada é dissecada, os quarterbacks novatos muitas vezes ficam sob os holofotes. Mac Joneso Patriotas da Nova Inglaterra‘jovem chamador de sinal, não é exceção. No entanto, reivindicações recentes de um antigo Patriotas jogador adicionou uma nova camada à conversa, rotulando Jones como um dos “5 zagueiros mais sujos de todos os tempos”.

A declaração, ousada e ousada, certamente levantou sobrancelhas em todo o mundo. NFL comunidade. Não é todo dia que um quarterback novato, especialmente aquele que joga em uma franquia famosa como o Patriotas, encontra-se no centro de tal controvérsia. A alegação, feita por Chris Longo um ex-Patriota ponta defensiva, gerou debates e discussões, com fãs e analistas avaliando Jones‘ Estilo de jogo.

À medida que nos aprofundamos nesta narrativa, é essencial analisar as ações em campo de Mac Jones. O jovem quarterback, que mostrou promessa e equilíbrio, está agora sob o microscópio. Cada snap, cada lance e cada interação serão examinados para determinar se há algum mérito no rótulo de “jogador sujo”.

Mac Jones dá um soco em Sauce Gardner na cintura

No mundo de alto risco do NFL, os jogadores muitas vezes caminham na linha tênue entre ser competitivos e controversos. A intensidade do jogo, a pressão para ter um bom desempenho e o desejo de vencer podem, por vezes, levar a ações que são questionadas e criticadas. Para Mac Jonessuas emoções tomaram conta dele quando ele supostamente deu um soco Jatos zagueiro Gardner de molho sob o cinturão no jogo do último domingo.

Embora o hit não esteja totalmente claro abaixo, você pode ver alguns vídeos e decidir por si mesmo se Mac Jones estava realmente agindo sujo.

O Patriotas da Nova Inglaterra, uma franquia conhecida por sua disciplina e estrutura, apoiou seu quarterback em meio à polêmica. Treinador principal Bill Belichickum idealizador do jogo, sem dúvida guiará Jones durante este período, garantindo que o foco permaneça no futebol e no desempenho.