Mac Jones, sua tática preferida para obter conselhos diretamente de Tom Brady no Patriots

EUnão faz sentido, Tom Brady pode ser considerado um mentor não apenas para Mac Jones, mas para todos os jovens quarterbacks do NFL. Basta assistir aos jogos gravados quando se prepararem para jogar contra qualquer adversário. Literalmente, Tom Brady tem duas décadas inteiras de jogos para estudar para quem estiver interessado. Mas este tipo de treinamento torna-se ainda mais importante se você for o Patriotas da Nova Inglaterra QB, Mac Jones é atualmente considerado o titular em Bill Belichick equipe. Sua competição é Bailey Zappe e Malik Cunningham mas o treinador considera Jones o principal titular dos jogos iniciais da temporada. Antes do jogo da Semana 1, os Patriots estão prontos para homenagear Tom Brady e Jones queria homenagear o lendário QB.

Falando com MassLive.com, Jones disse: “Ele é (Brady) definitivamente uma lenda. Tenho todo o respeito por ele, ele é um cara legal. Na verdade, ele já me ajudou muito, apenas conversando com ele ou algo assim. Ele tem sido um ótimo mentor e outras coisas. Ele é um grande jogador. Adoro assistir o filme dele. … Ele aparece na fita do jogo, obviamente, do ano passado e tudo mais. Ele está sempre no filme fazendo a coisa certa, então apenas tentando aprender com ele. Ele tem sido incrível. Eu acho que se foi [Brian] Hoyer isso foi aqui, seja quem for, você conhece muita gente que conheceu ele e tudo mais, e as histórias… então isso sempre ajuda. Apenas sendo capaz de aprender com isso. Ele está sempre no filme como eu disse, então só observando o futebol, o tempo, o funcionamento de tudo. Então ele é definitivamente o melhor em fazer isso, e é por isso que você quer assisti-lo e aprender.”

Tom Brady será um ícone geracional

Dado que as crianças actualmente sabem quem Tom Brady isto é, o nível de impacto que ele terá em muitas gerações ao longo das próximas décadas será impossível de medir neste momento. Brady não apenas se tornou o quarterback de maior sucesso na história da NFL, ele também é um genuíno Patriotas da Nova Inglaterra lenda. Mac Jones está simplesmente ecoando o sentimento de praticamente todos os outros jovens QBs da liga. Nenhum deles não considera Tom Brady o modelo definitivo. Ele conquistou isso não apenas através do sucesso, mas também de uma incrível ética de trabalho e dedicação.