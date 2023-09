MACA PERUANA é Afrodisíaca? Veja todos detalhes

A maca peruana é uma planta notável da família das crucíferas, a mesma família nutritiva que inclui o brócolis, a couve-flor e o repolho. Suas raízes são o ingrediente principal dos suplementos em pó que ganharam fama como “superalimentos“. Mas quais são os benefícios comprovados da maca peruana e quais ainda precisam de mais pesquisas? Neste artigo, mergulhamos fundo no mundo deste incrível superalimento.

Composição Nutricional da Maca Peruana

A maca peruana é conhecida por sua rica e complexa composição nutricional. Ela é rica em carboidratos, proteínas, fibras, ácidos graxos e minerais, além das vitaminas D e C. Além disso, uma das características mais destacáveis da maca é a presença das macamidas – componentes com propriedades anti-inflamatórias.

Regulamentação da Maca Peruana no Brasil

A Anvisa permite a venda no Brasil, seja como alimento ou como suplemento alimentar. Entretanto, a agência reguladora alerta sobre propagandas que exageram ou distorcem os benefícios do produto.

Os efeitos da maca peruana sobre o equilíbrio hormonal é um tópico de discussão ativa na comunidade científica. Embora muitos estudos em células e animais tenham sido promissores, ainda não há consenso sobre os efeitos em humanos.

A maca peruana tem sido usada para aliviar os sintomas da menopausa, como as ondas de calor e a fadiga. Muitas mulheres relatam melhorias significativas após o uso do suplemento, mas são necessárias mais pesquisas para estabelecer uma relação definitiva.

Maca Peruana e Testosterona

Em homens, há indícios de que a maca peruana possa estimular a produção de testosterona. No entanto, não há evidências suficientes para afirmar que o aumento da testosterona levará a benefícios como o ganho de músculos ou o aumento da libido.

A maca peruana é frequentemente anunciada como um potenciador da libido e da fertilidade. Embora alguns estudos tenham mostrado resultados promissores, a ciência ainda não confirmou se a maca realmente melhora a produção de espermatozoides saudáveis e, consequentemente, a fertilidade masculina.

Outros Benefícios

A maca também tem sido estudada por sua potencial capacidade de melhorar a função cognitiva, reduzir os níveis de glicose no sangue, aumentar a energia durante a atividade física e reduzir a percepção de fadiga. Mais uma vez, são necessárias mais pesquisas para confirmar esses benefícios.

Ela não é recomendada para mulheres grávidas, lactantes e crianças devido à falta de estudos sobre a segurança do uso nesses grupos. Além disso, mulheres que tiveram câncer de mama e pessoas com síndrome do intestino irritável também devem evitar a maca peruana.

Em Pó, Cápsulas ou Extrato: Qual a Diferença?

A maca peruana pode ser consumida de diferentes formas, e cada forma pode ter um efeito diferente no organismo. É importante garantir a origem dos produtos vendidos como maca peruana e estar ciente de que existe um grande mercado de produtos falsificados.

A maca peruana é, sem dúvida, um superalimento fascinante. Apesar de haver muito ainda a ser comprovado pela ciência, os benefícios potenciais dessa planta são impressionantes. No entanto, lembre-se sempre de consultar um profissional de saúde antes de começar a usar qualquer suplemento nutricional.