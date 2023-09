Mack Brown permanece firme em meio às críticas da NCAA

EUna saga contínua em torno Tez Walker situação em Carolina do Nortetreinador principal Mack Brown está deixando uma coisa bem clara: ele não está se desculpando com a NCAA.

Para aqueles que acompanham de perto os desenvolvimentos, não é segredo que Marrom e todo Saltos de alcatrão programa expressaram profunda insatisfação com o NCAA decisão recente. A decisão de negar de Walker O apelo gerou idas e vindas controversas entre a universidade e o órgão regulador dos esportes universitários.

Em resposta ao NCAA negação, Marrom não mediu palavras, divulgando uma declaração que transmitia sua decepção com a decisão. O NCAApor sua vez, citou supostas ameaças e enfrentou críticas por sua postura.

No entanto, Mack Brown não vacila em seu apoio ao seu jogador. Falando aos repórteres após o treino de quarta-feira, como o Saltos de alcatrão prepare-se para assumir Minesota, Marrom reiterou sua posição.

Mack Brown não vai se desculpar com a NCAA e apoia Tez Walker

“Não vou me desculpar por me levantar e tentar fazer o que é melhor para o nosso jovem, e por garantir que ele entenda que esgotamos todas as possibilidades que podemos para ajudá-lo”, afirmou. Marrom afirmado na quarta-feira via Inside Carolina. “Porque se não o fizermos, não estaremos fazendo o nosso trabalho. E nada disso foi para envergonhar ninguém, para receber ameaças de alguém. A única coisa que fizemos foi defender o nosso jogador. E estou muito orgulhoso disso. E se eu tivesse que fazer tudo de novo, faria exatamente a mesma coisa.

Marrom postura resoluta reflete a convicção que o definiu ao longo de toda esta provação. Seu apoio inabalável Tez Walker e os seus comentários sinceros sublinharam o seu compromisso com o bem-estar dos seus jogadores.

Neste cenário, Mack Brown permanece firme na sua crença de que a justiça deve prevalecer. É um tanto decepcionante que NCAA parece não reconhecer a gravidade das suas ações.

Enquanto o Universidade da Carolina do Norte time de futebol segue em frente sem Tez Walkerque permanece afastado devido ao NCAA decisão, eles se preparam para receber Minesota em um momento decisivo Semana 3 confronto em casa.