‘Maestro’ de Bradley Cooper é aplaudido de pé no Festival de Cinema de Veneza

Bradley Cooper retrato de Leonardo Bernstein atraiu muitas críticas – mas na Itália, neste fim de semana… atraiu mais aplausos do que indignação, especialmente dos filhos deste último.

O novo filme da Netflix, “Maestro”, foi aplaudido de pé no sábado no Festival de Cinema de Veneza… onde foi exibido diante de um público seleto, sem nenhum dos membros do elenco por perto para apreciá-lo. Obviamente, isso é por causa da greve dos atores que está acontecendo agora.