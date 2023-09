Magic Johnson se reúne com jogadores do Washington Commanders para dar-lhes o melhor presente de todos os tempos

Adepois de fazer parte da aquisição acionária da Comandantes de Washington, Magia Johnson finalmente se encontrou e conversou com a equipe.

Johnson compartilhou como ganhou cinco campeonatos da NBA como jogador, mais cinco como proprietário e uma medalha de ouro olímpica com o Dream Team.

Ele falou sobre o que é preciso para vencer nos esportes e nos negócios. Enquanto ele falava, jogadores e treinadores se inclinavam para ouvir cada palavra.

Jogadores do Washington Commanders ficam emocionados após serem selecionados para o primeiro Pro Bowl

Visita de Magic Johnson aos Comandantes de Washington

Foi a primeira visita do jogador do Hall da Fama do Basquete que virou empresário ao Comandantes de Washington desde que se tornou coproprietário da franquia da NFL.

“Foi muito legal porque quando ele entrou, era como se você estivesse vendo uma estrela”, disse o recebedor do segundo ano Jahan Dotson disse.

“Ele estava basicamente apenas nos dando palavras de encorajamento, garantindo que continuássemos focados, disciplinados e coisas diferentes assim.”

O conselho de Magic Johnson foi o presente perfeito de pré-temporada

Apenas Washingtonos treinadores têm idade suficiente para ter visto Johnson jogar para o Los Angeles Lakersmas todos sabem que ele é um vencedor.

“Ele passou por tantos times diferentes e não apenas como jogador, mas como proprietário e ganhou tantos campeonatos em ambos os lados, então ele definitivamente sabe o que é preciso”, disse o quarterback titular. Sam Howell disse.

“Ele apenas falou sobre como os jogadores acreditavam uns nos outros e como eles se mantinham juntos como um time, policiavam uns aos outros e sempre responsabilizavam uns aos outros”.

Essa lição sobre responsabilidade foi o que mais ressoou para o treinador Rony Riveraque estava na ponta da cadeira tanto quanto seus jogadores para absorver Johnsoné sabedoria.

Rivera viu Johnson no seu melhor, mas nesta aparição ele se importou mais com o que os jogadores aprenderam Magia como pessoa.

“Você poderia dizer que eles realmente acreditaram nisso”, Rivera disse.

“É engraçado. É como ser pai. Você pode contar ao seu filho tudo o que quiser, mas até que alguém como Magic diga isso, isso significa alguma coisa.”