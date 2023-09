MÁGICA! Caneta Inteligente que pode reproduzir todas as cores

A caneta inteligente Colorpik, uma inovação tecnológica que promete revolucionar o mundo das cores. Através de um sensor RGB e cartuchos de tinta recarregáveis, a caneta consegue replicar qualquer cor presente no nosso mundo colorido.

Seja um tom de uma flor, de um carro ou de uma peça de vestuário, a Colorpik consegue reproduzi-lo.

Entendendo a mágica por trás da caneta inteligente

A caneta inteligente funciona de maneira bastante simples. Aqui está um passo a passo de como ela opera:

Quatro cartuchos de tinta de cores básicas são incorporados na caneta; Um sensor RGB é usado para escanear e identificar a cor que você deseja copiar; Depois de identificar a cor, a caneta usa uma bomba interna para misturar as tintas e reproduzir a cor.

Recursos avançados da caneta inteligente

A Colorpik não é apenas uma caneta. Ela vem com uma série de recursos avançados que a tornam uma ferramenta completa para artistas, designers e qualquer pessoa que adore cores.

Variedade de pontas

A caneta inteligente vem com seis pontas diferentes que podem ser trocadas de acordo com suas necessidades. Seja escrevendo, desenhando, pintando ou apenas brincando com cores, a Colorpik tem a ponta certa para você.



Aplicativo integrado

A Colorpik tem um aplicativo integrado que permite ajustar a tonalidade das cores escaneadas. Com 199 cores disponíveis, a caneta oferece uma vasta paleta de cores para explorar.

Vida útil da bateria e dos cartuchos

A caneta inteligente tem uma bateria recarregável que dura aproximadamente 15 horas. Além disso, cada cartucho de tinta permite o equivalente a “24 quilômetros de desenho”. Isto torna a Colorpik uma ferramenta durável e confiável.

Usabilidade versátil

A Colorpik não é apenas para papel. Você também pode usá-la em telas digitais, tornando-a uma ferramenta versátil para todas as suas necessidades de desenho e pintura.

Preço da caneta inteligente

A Colorpik está atualmente em pré-venda no site oficial. Além disso, a empresa lançou uma campanha no Kickstarter para arrecadar fundos para a produção em massa da caneta. O preço estimado é de US$ 298, o que equivale a cerca de R$ 1.500.

5 cuidados essenciais para a sua segurança ao usar o Google Fotos

O Google Fotos é uma ferramenta poderosa para armazenar e gerenciar suas memórias fotográficas. No entanto, é essencial tomar algumas precauções para garantir a segurança e privacidade das suas imagens. Neste artigo, vamos explorar cinco dicas essenciais para blindar suas fotos e aproveitar ao máximo o aplicativo.

Ocultar álbuns e fotos sensíveis

O Google Fotos oferece uma funcionalidade chamada “Pasta Trancada” para ocultar álbuns e fotos sensíveis. Essa pasta é protegida por senha e só pode ser acessada por você. No entanto, vale ressaltar que essa função está disponível apenas para dispositivos Android. Portanto, se você utiliza esse sistema operacional, aproveite essa opção para guardar suas imagens mais íntimas de forma segura.

Apagar fotos de risco

Ao lidar com fotos sensíveis, é recomendado evitar salvá-las na nuvem. Fotos comprometedoras ou com dados pessoais podem ser um risco para sua privacidade. Portanto, é aconselhável manter esses arquivos em locais seguros e excluí-los permanentemente da plataforma do Google Fotos.

Evite fotos de cartões e dados pessoais

Embora o Google Fotos possua criptografia, é importante tomar cuidado ao armazenar fotos de cartões de crédito ou dados bancários. Nenhum sistema está totalmente imune a hackers, e é melhor prevenir do que remediar. Portanto, é recomendado guardar essas informações de maneira mais segura, longe da plataforma do Google Fotos.

Desabilite a publicidade direcionada

Mesmo que o Google não venda suas mídias para publicidade, é possível desativar a publicidade direcionada para garantir ainda mais privacidade. Essa ação impede o compartilhamento de seus dados com outros sites e aplicativos, protegendo assim sua privacidade online.

Coloque senha no Google Fotos

Uma maneira adicional de proteger suas fotos no Google Fotos é através do uso de uma senha extra. Existem aplicativos, como o AppLock, disponíveis tanto para Android quanto para iPhone, que permitem configurar uma senha ou padrão de desbloqueio.

Ao configurar o AppLock, você pode selecionar quais aplicativos, incluindo o Google Fotos, exigirão a confirmação da senha para acessar a galeria de imagens.

Após configurar o AppLock, sempre que você abrir o Google Fotos, será solicitada a senha para acessar suas fotos. Essa camada extra de segurança ajuda a proteger suas imagens contra acessos indesejados.

Ao seguir essas cinco precauções essenciais, você estará fortalecendo a segurança das suas fotos no Google Fotos. Lembre-se de ocultar álbuns e fotos sensíveis, evitar o armazenamento de fotos de risco na nuvem, não armazenar fotos de cartões e dados pessoais, desativar a publicidade direcionada e utilizar uma senha extra no Google Fotos.

Dessa forma, você poderá aproveitar ao máximo essa poderosa ferramenta de gerenciamento de imagens com tranquilidade e segurança.