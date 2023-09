Mais de 1 milhão de contribuintes caíram na malha fina

Nesta sexta-feira (22), a Receita Federal divulgou um balanço das declarações do Imposto de Renda deste ano de 2023. Entre os números, chama a atenção a quantidade de contribuintes que caíram na malha fina. Estamos falando de nada menos do que 1.954,814 declarações retidas na malha fiscal. Este número equivale a 3,1% do total de declarações entregues este ano.

Ao todo, estima-se que mais de 40 milhões de pessoas de todas as regiões do país tenham envidado a declaração do imposto de renda este ano.

Consulta

A informação em questão foi divulgada pela Receita Federal nesta sexta-feira (22), a mesma data em que o Fisco abriu a consulta para o último lote da restituição do Imposto de Renda. Todo contribuinte pode realizar a consulta no site oficial. Caso ele não esteja entre os usuários contemplados, existe a possibilidade de que ele tenha caído na malha fina.

A consulta está sendo feita nesta sexta-feira (22), mas os pagamentos do 5º e último lote da restituição do Imposto de Renda só devem acontecer de fato na próxima sexta-feira (29), ou seja, daqui a exatamente uma semana. A Receita Federal informou que vai liberar R$ 1,9 bilhão para cerca de 1,2 milhão de contribuintes nesta nova etapa.

Como saber se caí na malha fina?

Não é difícil saber se você esta entre as pessoas que caíram na malha fina. Para tanto, basta consultar a restituição no site informando o CPF, o ano da declaração e a data de nascimento. Se, ao checar os dados, a página informar que a restituição ainda está na base de dados da Receita Federal, isso significa que a restituição não foi liberada, mas está retida com o Fisco.

Por que caí na malha fina?



Mas afinal de contas, o que faz uma pessoa cair na malha fina? Vale lembrar que todas as declarações que são enviadas, precisam passar por uma análise da Receita Federal. Deste modo, todas as informações declaradas passam por uma verificação e uma comparação com outros dados que são fornecidos por diversas fontes de informação.

Considerando que durante este processo de análise, a Receita encontre divergências, a declaração fica retida, ou seja, o cidadão estará na malha fina. Neste caso, o contribuinte não pode receber a restituição, até que consiga resolver o problema.

Os motivos

Não existe apenas um motivo para que uma declaração do imposto de renda fique retida. Neste ano, a Receita Federal confirmou que as principais razões para a retenção foram:

58,1% – Deduções, sendo as despesas médicas o principal motivo de retenção (42,3% do total de motivos de retenção).

27,6 % – Omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual de titulares e dependentes declarados.

10,0% – Divergências entre os valores de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) entre o que foi informado na Dirf e o que foi declarado pelas pessoas físicas nas DIRPF.

4,3% – Deduções do Imposto devido, recebimento de rendimentos acumulados e divergência entre os valores declarados de carnê-leão e imposto complementar e os valores efetivamente recolhidos.

Para saber exatamente qual foi a pendência que fez com que você caísse na malha fina, é importante realizar uma consulta completa através do Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal (e-CAC). É preciso entrar na sua conta e acessar o seu extrato da declaração.

Como resolver

Quem caiu na malha fina, quer naturalmente saber como sair desta situação. Na grande maioria dos casos, o problema pode ser resolvido de maneira simples. Basta enviar uma declaração retificadora, corrigindo o erro que foi apontado pelo sistema.

Contudo, existem alguns casos mais complexos. Em algumas situações, é possível que o contribuinte receba um termo de intimação fiscal. Neste caso, ele vai ter que apresentar documentos para comprovar as informações que foram prestadas por ele no processo de declaração do imposto de renda deste ano.