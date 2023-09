Mais de 21 milhões de famílias contempladas

O pix do governo é uma nova medida implementada para beneficiar milhões de brasileiros. Com um valor inicial de R$ 600, este benefício tem como objetivo auxiliar as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade.

Uma Nova Medida para Beneficiar os Brasileiros

Na próxima semana, o governo federal planeja realizar o pix do governo para cerca de 20 milhões de brasileiros. Contudo, para serem elegíveis, os indivíduos precisam atender a certos critérios. Os pagamentos começam no dia 18 e vão até o dia 29, mas um grupo receberá o benefício antecipadamente e não precisará seguir o calendário de liberação. Os valores são depositados na conta poupança social digital do Caixa Tem, e cada família receberá uma quantia específica por mês.

Para evitar perder esses pagamentos, é crucial seguir todas as regras do programa e manter as informações atualizadas. Uma renda acima do permitido é um dos principais motivos para suspensões e bloqueios. Vamos entender mais sobre quem tem direito a receber o pix do governo, quais critérios são exigidos pelo programa, as regras a serem seguidas, o valor que cada família pode receber, quem terá o dinheiro depositado antecipadamente e como funciona a sequência de liberação.

Quem Tem Direito ao Pix do Governo?

Os beneficiários do pix do governo são os participantes do Bolsa Família, um programa de transferência de renda do governo federal para famílias em situação de vulnerabilidade. Para ser elegível, é necessário estar inscrito no Cadastro Único, e a renda familiar mensal por pessoa deve ser de até R$ 218.

Os dados do Cadastro Único devem ser atualizados sempre que houver alguma mudança no endereço, na quantidade de pessoas na família ou na renda. Se não houver mudanças, a atualização deve ser feita a cada 2 anos. Além disso, é necessário cumprir as regras de saúde e educação para continuar participando do programa.

Todas as vacinas do calendário nacional de imunização devem ser aplicadas no tempo certo, as gestantes devem realizar o pré-natal corretamente e todos os que estão em fase escolar devem ter uma frequência dentro da média. O não cumprimento de alguns desses critérios pode levar à suspensão ou bloqueio temporário dos pagamentos.

Detalhes Sobre o Valor e as Datas de Pagamento



Você também pode gostar:

O valor mínimo do pix do governo correspondente ao Bolsa Família é de R$ 600, mas algumas famílias podem receber mais. É pago um adicional de R$ 150 para cada criança de até 6 anos de idade e mais R$ 50 para cada gestante, mulher que estiver amamentando e pessoas que estejam na faixa etária entre os 7 e os 18 anos.

O calendário de pagamento de setembro começa na próxima segunda-feira (18) e termina no dia 29. No entanto, algumas pessoas receberão de forma antecipada e unificada no dia 18, independentemente do final do NIS. São os habitantes das cidades atingidas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Os demais seguem o calendário conforme o final do NIS.

Os valores são depositados na conta poupança social digital do Caixa Tem e podem ser acessados por meio do aplicativo. A quantia também pode ser sacada presencialmente nas lotéricas, agências da Caixa e caixas eletrônicos de todo o país, com o cartão e a senha do benefício.

Diferenças Entre o Pix Saque e o Troco

Apesar de o pix existir há três anos, muitas pessoas ainda não sabem que ele pode ser usado não apenas para realizar pagamentos instantâneos, mas também para sacar dinheiro vivo:

Função saque: permite que o cliente vá a uma loja credenciada pelo BC para solicitar um saque. Basta enviar o dinheiro do valor pelo pix e receber as notas físicas;

Função troco: funciona quase da mesma forma, com a diferença de que, em vez de apenas enviar o valor que deseja sacar, é necessário comprar algo e enviar o valor do item mais a quantia que deseja retirar para recebê-la como troco em dinheiro.

Com o pix do governo, os brasileiros têm mais uma opção para receber e movimentar seus recursos de forma segura e eficiente.