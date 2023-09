As mais de 250 vagas autorizadas no concurso do IBAMA está animando os concurseiros que sonham com uma vaga no setor público. Isso porque, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis ? está prestes a realizar um chamado que abrirá oportunidades para preencher 257 vagas adicionais em todo o país.

Desse modo, para que você saiba todos os detalhes relevantes sobre esse certame, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para te passar.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

Mais de 250 vagas autorizadas no concurso do IBAMA: veja detalhes

Conforme mencionado acima, o concurso do IBAMA promete mais de 250 vagas deixou os candidatos interessados em uma vaga no setor público animados. Acontece que, segundo algumas informações recentes, o Governo Federal concedeu a autorização para a nomeação desses excedentes, indicando o preenchimento dessas vagas em breve.

Além disso, já houve a divulgação da autorização oficial, e o processo de nomeação deverá seguir a classificação por estado.

Portanto, é essencial que os interessados comecem a preparação, a fim de conseguir a tão sonhada aprovação no certame.

Veja como é a divisão das vagas

De acordo com as informações do Governo, as 257 vagas autorizadas estão distribuídas entre 3 cargos, conforme detalhado a seguir:



Analistas Administrativos: 24 vagas.

Analistas Ambientais: 100 vagas.

Técnicos Ambientais: 133 vagas.

Dessa forma, vamos analisar a como será a distribuição dessas vagas por estado, região e unidade de lotação após a escolha do Conselho Gestor.

Confira informações sobre o despacho do IBAMA

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, mais especificamente, o Serviço de Carreira, Recrutamento e Seleção foi quem emitiu o despacho do concurso do IBAMA.

Assim sendo, este documento responde a um pedido de informação que a Divisão de Informação ao Cidadão fez, e contém informações importantes como:

Menciona a publicação da Medida Provisória nº 1.181, datada de 18 de julho de 2023, que converte cargos vagos de Técnicos Administrativos e Técnicos Ambientais em cargos de Analistas (conforme Anexo VI);

Cita a publicação do Decreto nº 11.633, de 14 de agosto de 2023, no Diário Oficial da União de 15/08/2023, que autoriza a nomeação de 257 candidatos aprovados e não classificados dentro do quantitativo originalmente previsto no concurso público para provimento de cargas do Quadro de Pessoal do IBAMA. Essas nomeações incluem 24 Analistas Administrativos, 100 Analistas Ambientais e 133 Técnicos Ambientais;

Fornece informações atualizadas sobre o quantitativo de cargos do Técnico Ambiental ocupados e vagos no IBAMA em todos os estados, até 25 de julho de 2023.

Oportunidades futuras no IBAMA

Ademais, além das vagas que serão preenchidas em breve, é importante mencionar que o Ministério do Meio Ambiente está realizando um planejamento para um novo concurso para o IBAMA.

Dessa forma, esse novo certame poderá abrir ainda mais oportunidades de carreira na área ambiental.

De acordo com os pedidos do IBAMA, o novo concurso poderá oferecer um total de 2.408 vagas de nível superior, divididas da seguinte forma:

Analista Ambiental : 1.503 vagas, e;

Analista Administrativo : 905 vagas.

O compromisso do Governo com o IBAMA

O compromisso do Governo com a realização de um novo concurso para o IBAMA é evidente. Isso porque, tanto o presidente Lula, quanto a ministra Esther Dweck enfatizaram a importância desse processo.

Além disso, Lula destacou a necessidade de fortalecer o quadro de pessoal do IBAMA para fortalecer a fiscalização ambiental e combater o crime organizado. Ele enfatizou ainda que o órgão precisa de mais recursos humanos para cumprir sua missão.

Próximos passos no concurso do IBAMA

De acordo com Gustavo Henrique Moreira Alvares da Silva, diretor de Planejamento, Administração e Logística do IBAMA, o próximo passo no concurso é a chamada dos 257 excedentes do concurso anterior. A legislação exige que esses candidatos sejam chamados antes da realização de um novo determinado.

Além disso, o IBAMA está analisando a possibilidade de transformar 1.174 cargos vagos de técnico administrativo em 379 cargos de analista administrativo e 159 cargos de analista ambiental, sem aumentar os recursos.

Desse modo, o futuro parece promissor para quem deseja ingressar na carreira ambiental por meio do IBAMA. Ademais, com o preenchimento das vagas adicionais em breve e a possibilidade de um novo concurso com um grande número de vagas de nível superior, as oportunidades são abundantes.

Assim sendo, só o que resta aos interessados em uma dessas vagas é acompanhar as próximas notícias para entender quando o edital será publicado.

Agora que você já sabe tudo sobre as mais de 250 vagas autorizadas no concurso do IBAMA, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!