Mais de 550 VAGAS! Conheça um dos maiores Concursos Públicos de 2023

Sim, mais de 550 vagas estão disponíveis neste concurso público. É importante pontuar que além das oportunidades imediatas, há chances para formação de cadastro reserva.

As vagas são do concurso da SEMED de Paço do Lumiar (Secretaria Municipal de Educação), no estado do Maranhão

Vagas concurso público

São 553 vagas divididas da seguinte forma:

210 para contratação imediata e 343 para formação de cadastro reserva (CR)

Há chances para todos os níveis de escolaridade.

Candidatos com diferentes níveis de escolaridade têm a oportunidade de concorrer a diversas funções neste processo seletivo. Aqui estão os cargos disponíveis e seus salários iniciais:

Merendeiro Escolar: Para aqueles com ensino fundamental incompleto, há 13 vagas imediatas e 25 para cadastro de reserva, com salário inicial de R$ 1.392,95.

Para aqueles com ensino fundamental incompleto, há 13 vagas imediatas e 25 para cadastro de reserva, com salário inicial de R$ 1.392,95. Auxiliar de Desenvolvimento Infantil: Para candidatos com ensino médio, existem 13 vagas imediatas e 12 para cadastro de reserva, com remuneração inicial não informada.

Para candidatos com ensino médio, existem 13 vagas imediatas e 12 para cadastro de reserva, com remuneração inicial não informada. Técnico em Administração Escolar: Também para quem possui ensino médio, são oferecidas 8 vagas imediatas e 7 para cadastro de reserva, com salário inicial não especificado.

Também para quem possui ensino médio, são oferecidas 8 vagas imediatas e 7 para cadastro de reserva, com salário inicial não especificado. Tutor/Cuidador Escolar: Para candidatos com ensino médio, há 50 vagas imediatas e 60 para cadastro de reserva, com salário inicial não mencionado.

Para candidatos com ensino médio, há 50 vagas imediatas e 60 para cadastro de reserva, com salário inicial não mencionado. Professor de Educação Infantil – Regular: Esta função requer ensino médio e oferece 2 vagas imediatas e 10 para cadastro de reserva, com remuneração variando de R$ 1.780,51 a R$ 5.122,76.

Essas são as oportunidades disponíveis de acordo com o nível de escolaridade, com diferentes cargos e faixas salariais para atender a diversos perfis.



Você também pode gostar:

Para nível superior, serão as seguintes chances do concurso público:

assistente social educacional (1 + 5 CR), fonoaudiólogo educacional (1 + 5 CR), nutricionista escolar (3 + 9 CR), psicólogo educacional (1 + 5 CR), psicopedagogo educacional (1 + 5 CR), professor ensino fundamental 1º ao 5º ano – anos iniciais – regular (88 + 100 CR),

professor anos finais – língua portuguesa (1 + 10 CR), professor anos finais – matemática (1 + 10 CR), professor anos finais – história (2 + 10 CR), professor anos finais – ciências (2 + 10 CR),

professor anos finais – educação física (2 + 10 CR), professor anos finais – língua inglesa (1 + 10 CR), professor anos finais – artes (1 + 10 CR), especialista em educação básica (18 + 20 CR) e professor para atendimento educacional especializado (1 + 10 CR).

Os salários poderão variar entre R$ 3.259,27 e R$ 6.147,31.

Como se inscrever neste concurso público?

Os interessados poderão se inscrever até o dia 9 de outubro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site da Fundação Sousândrade de Apoio ao Desenvolvimento da UFMA – FSADU (www.fsaduconcursos.org.br).

Os valores das taxas são:

R$ 100 para ensino fundamental;

R$ 120 para nível médio; e

R$ 150 para formação superior.

Provas concurso público

O processo seletivo organizado pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED) de Paço do Lumiar será composto por duas etapas de avaliação:

Prova Objetiva: Esta prova será aplicada a todos os candidatos e tem caráter eliminatório e classificatório. Seu objetivo é avaliar o conhecimento dos candidatos em relação aos conteúdos específicos de cada cargo.

Esta prova será aplicada a todos os candidatos e tem caráter eliminatório e classificatório. Seu objetivo é avaliar o conhecimento dos candidatos em relação aos conteúdos específicos de cada cargo. Prova de Títulos: Esta etapa é específica para candidatos que concorrem a cargos de professor. Tem caráter classificatório e avaliará os títulos acadêmicos e a experiência profissional dos candidatos nessa área.

Essas duas etapas de avaliação têm diferentes objetivos: a prova objetiva mede o conhecimento técnico dos candidatos, enquanto a prova de títulos reconhece a experiência e qualificações acadêmicas dos professores.

A fase objetiva vai acontecer no dia 29 de outubro.

Outros concursos abertos

Mais um concurso público está aberto. A oferta é de salários que podem alcançar R$ 5 mil. As chances são para composição do quadro de funcionários da Secretaria Municipal.

Vale lembrar que as vagas são da Prefeitura de Florianópolis. Vagas concurso público As vagas do concurso público são para nível superior. Confira os cargos: administrador escolar;

orientador educacional;

supervisor escolar;

professor auxiliar de atividades de ciências;

professor auxiliar de educação especial;

professor auxiliar de educação infantil;

professor auxiliar de ensino fundamental;

professor auxiliar de tecnologia educacional;

professor auxiliar intérprete educacional;

professor de anos iniciais;

professor de artes cênicas e/ou teatro;

professor de artes/música;

professor de artes plásticas e/ou visuais;

professor de ciências;

professor de dança;

professor de educação especial — atendimento educacional especializado;

professor de educação física;

professor de educação infantil;

professor de espanhol;

professor de história;

professor de geografia;

professor de inglês;

professor de Libras;

professor de matemática;

professor de português;

professor de português e inglês. Os salários variam de R$ 2.298,69 a R$ 5.064,10, além de auxílio-alimentação de R$ 27,27 por dia, vale-transporte e gratificações. Como se inscrever neste concurso público? Os interessados poderão se inscrever mediante o preenchimento de formulário disponível no site www.concursos.furb.br. A taxa está no valor de R$ 150.