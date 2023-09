Mais de MIL unidades da carteira de motorista DE GRAÇA NESTE local

Já imaginou ter a sua carteira de motorista de forma totalmente gratuita? Essa possibilidade já se tornou uma realidade através do conhecido programa CNH Popular. Dado que este documento é emitido em âmbito estadual, é fundamental verificar previamente se o seu estado está com as inscrições abertas para essa iniciativa. Atualmente, um estado brasileiro está disponibilizando mais de 1 mil vagas.

É crucial destacar que esse projeto oferece grandes vantagens, uma vez que o processo para adquirir a carteira de motorista pode ser dispendioso para muitos cidadãos brasileiros. Portanto, o principal objetivo do programa é auxiliar essas pessoas.

CNH gratuita: confira já quantas vagas estão disponíveis para esta iniciativa

No momento, o estado que está aceitando inscrições é o Rio Grande do Norte, cujo período de cadastramento iniciou em 12 de setembro. Esse projeto é promovido pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RN) e, de maneira geral, tem como foco beneficiar indivíduos que se encontram em situação de baixa renda.

Para participar, é necessário que o interessado esteja corretamente registrado no Cadastro Único (CadÚnico). Além disso, a CNH também pode ser solicitada por pessoas que recebem benefícios assistenciais conforme a legislação vigente.

É relevante salientar que o programa cobrirá todas as taxas e exames obrigatórios para aqueles que desejam obter a primeira carteira de motorista, seja nas categorias A ou B. A validade também se aplica àqueles que desejam realizar mudanças para as categorias C, D ou E.

No total, as vagas disponíveis foram distribuídas da seguinte forma:

Primeira Habilitação para a Categoria “A” – 500 vagas;

Primeira Habilitação para a Categoria “B” – 350 vagas;

Alteração de Categoria para “C” – 50 vagas;

Mudança de Categoria para “D” – 50 vagas;

Mudança de Categoria para “E” – 50 vagas.



Você também pode gostar:

Como os interessados podem se inscrever no programa da carteira de motorista gratuita?

Fique por dentro! Os interessados têm até o dia 25 de setembro para efetuarem as inscrições. Todo o processo deve ser realizado através do Portal de Serviços do Detran. Os requisitos incluem ter mais de 18 anos, comprovar residência no Rio Grande do Norte por pelo menos um ano e possuir habilidades de leitura e escrita.

Além disso, é importante que os candidatos não tenham tido a CNH suspensa ou cassada e não possuam impedimentos legais para obter o documento. Para aqueles que desejam mudar de categoria, é necessário não ter cometido infrações penais, incluindo infrações de trânsito graves ou gravíssimas, e não ser reincidente em infrações leves ou médias.

Em caso de empate entre os concorrentes, o desempate seguirá critérios como:

Menor renda por pessoa;

Maior tempo desempregado;

Ser maior de 18 anos;

Data e hora da inscrição;

Sorteio, se necessário.

A lista com os nomes dos selecionados será divulgada no site mencionado anteriormente no dia 17 de outubro. Os beneficiados terão até 17 de novembro para apresentar a documentação exigida conforme o edital.

Dá para pilotar moto sem CNH?

Atualmente, pilotar motocicletas sem possuir o documento da CNH se tornou uma realidade para muitos motociclistas. Isso acontece devido às constantes mudanças na legislação de trânsito no país. Uma das recentes modificações estabelecidas por lei trata da regulamentação de veículos de duas rodas.

Além das motocicletas, algumas alterações também são aplicadas a categorias que incluem bicicletas elétricas, ciclomotores e outros meios de transporte. É importante destacar que o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) desempenha um papel significativo na legislação relacionada a essa categoria de veículos.

Recentemente, uma resolução do Contran gerou diversas dúvidas entre os condutores sobre a possibilidade de pilotar motocicletas sem a necessidade de uma carteira de motorista. Até o momento presente, essa nova resolução tem como objetivo principal esclarecer os tipos de veículos de duas rodas.

Uma das questões mais comuns entre os motociclistas se refere à lista de motocicletas que estão autorizadas a serem conduzidas sem a necessidade de portar uma carteira de motorista. A nova regulamentação tem como meta promover alterações no cenário da mobilidade de duas rodas no Brasil.

No que diz respeito à classificação dos veículos, de acordo com as informações do Contran, o objetivo é informar sobre as regras de registro e licenciamento desse tipo de transporte. Essa abordagem visa garantir que os cidadãos utilizem esses veículos de forma segura e em conformidade com as normas legais.