Mais de MIL VAGAS! Editais publicados

Os editais do tão aguardado Concurso Transpetro foram finalmente publicados, com a oferta de mais de mil vagas para cargos de níveis médio e superior em diversas especialidades. Essa é uma excelente oportunidade para aqueles que desejam ingressar em uma carreira promissora e estável na Petrobras Transporte S.A. Nesta matéria do Notícias Concursos você confere os detalhes do Concurso Transpetro.

Sobre a Transpetro

A Petrobras Transporte S.A., conhecida como Transpetro, é uma subsidiária da Petrobras responsável pelo transporte e logística de petróleo e derivados. A empresa desempenha um papel fundamental no setor de energia do Brasil, garantindo o abastecimento do país de maneira eficiente e segura.

Editais e Vagas Disponíveis

Foram divulgados três editais do Concurso Transpetro, cada um com vagas específicas. Vejamos as principais informações de cada um:

Edital 1

64 vagas imediatas

441 vagas no cadastro reserva

Edital

Edital 2

90 vagas imediatas

60 vagas no cadastro reserva

Edital



Você também pode gostar:

Edital 3

53 vagas imediatas

371 vagas no cadastro reserva

Edital

Ao todo, são 154 vagas imediatas disponíveis para os níveis médio e superior no quadro de Terra. Os dois primeiros editais contemplam 64 vagas imediatas para nível médio em 13 cargos e 90 vagas para nível superior em 28 funções. Já no quadro de Mar, são oferecidas 53 vagas imediatas para oficiais, suboficiais e guarnição.

É importante destacar que a Transpetro inova ao destinar 10% das posições para Pessoas com Deficiência (PcDs), o dobro do mínimo estabelecido por lei. Além disso, a empresa mantém o diferencial de oferta regional de oportunidades para o quadro de Terra e garante 20% de vagas para candidatos negros.

Inscrições e Processo Seletivo

As inscrições para o Concurso Transpetro estão abertas a partir de hoje, 29/09/2023, e seguem até 30/10/2023 através do site da banca organizadora Cesgranrio. É importante ficar atento aos prazos e requisitos para não perder essa oportunidade.

O processo seletivo será composto por diversas etapas, incluindo provas objetivas, exame de capacitação física, avaliação da equipe multiprofissional e avaliação da qualificação técnica, de acordo com o cargo desejado. As provas objetivas estão marcadas para o dia 10/12/2023.

Remuneração e Benefícios

Os aprovados no Concurso Transpetro poderão desfrutar de uma remuneração atrativa e de benefícios que valorizam o servidor. No quadro de Terra, os profissionais de nível médio terão remuneração inicial de R$5.563,90, enquanto os profissionais de nível superior receberão R$12.739,70. Já no quadro de Mar, as remunerações podem chegar a até R$15.410,02, dependendo do cargo e da especialidade escolhidos.

Além disso, a Transpetro oferece benefícios como plano de carreira, auxílio-creche ou auxílio-acompanhante, assistência multidisciplinar de saúde, benefício-farmácia, plano opcional de previdência complementar e programa de assistência especial para pessoas com deficiência.

Como se Preparar para o Concurso Transpetro

Para se preparar adequadamente para o Concurso Transpetro, é essencial estudar com materiais de qualidade e realizar um planejamento estratégico. É recomendado que os candidatos busquem materiais específicos para cada cargo, a fim de abordar os conteúdos de maneira mais aprofundada.

Uma opção muito útil para os candidatos é utilizar plataformas online de estudo que oferecem questões de concursos anteriores e guias de estudos para uma preparação mais eficiente.

Estabilidade financeira

O Concurso Transpetro oferece uma grande oportunidade para aqueles que desejam ingressar em uma carreira promissora na área de transporte e logística de petróleo e derivados. Com mais de mil vagas disponíveis, distribuídas em diferentes especialidades e níveis de escolaridade, os candidatos têm a chance de conquistar estabilidade financeira e profissional.

Não perca essa oportunidade! Faça sua inscrição, prepare-se de forma adequada e conquiste a sua vaga no Concurso Transpetro. Lembre-se de conferir os editais e os requisitos específicos de cada cargo antes de iniciar sua preparação.