Mais de R$ 10 mil liberados para ESTES CPFs

Pessoas que estão se preparando para as provas de seleção podem agendar a data do próximo concurso público. É uma oportunidade excepcional para obter um bom salário, com aumentos progressivos, ter a chance de avançar na carreira e conquistar outros benefícios como servidor público. A oportunidade atual para certos oferece mais de 2,5 mil vagas recebendo mais de R$ 10 mil, distribuídas entre cargos de nível médio e superior.

Os interessados devem consultar os detalhes do edital o mais rápido possível, pois as inscrições serão encerradas ainda em setembro. Como incentivo à preparação, os salários podem chegar a até R$ 10 mil. A seguir, apresentaremos os cargos oferecidos pelo concurso, suas especificidades, procedimentos de inscrição, organizador do concurso, taxas de inscrição, benefícios para os aprovados, data das provas e conteúdos previstos.

Um pouco sobre a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo

A Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET) é uma empresa de economia mista vinculada à Prefeitura de São Paulo. Ela é responsável pelo gerenciamento, operação e fiscalização do sistema viário da cidade. Foi criada em 1976 por ideia e sugestão do Engº Ion de Freitas ao então prefeito Olavo Egídio Setúbal.

Seus agentes de fiscalização, aproximadamente 2.000, foram apelidados de “marronzinhos” por causa da cor de seus uniformes. Hoje a sigla CET é utilizada em vários municípios do Brasil para designar seus departamentos de trânsito.

A CET é responsável por uma série de atividades relacionadas ao trânsito, incluindo:

Gerenciamento do sistema viário, incluindo a operação de semáforos, sinalização, fiscalização e manutenção de vias;

Fiscalização do trânsito, incluindo a aplicação de multas e apreensão de veículos;

Planejamento e execução de obras viárias;

Educação para o trânsito;

Promoção da mobilidade urbana.

A Companhia tem um papel importante na segurança viária e na mobilidade urbana de São Paulo. Suas ações contribuem para reduzir o número de acidentes, melhorar a fluidez do trânsito e garantir o direito de ir e vir dos cidadãos.



Conheça os detalhes sobre os cargos do concurso

O concurso é para trabalhar na Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET-SP), que está com inscrições abertas para 2.540 vagas. Existem 254 vagas para contratação imediata e 2.286 para formação de cadastro de reserva. O cargo de nível médio é Agente de Trânsito e, para o nível superior, as vagas são para Gestor de Trânsito.

Para Agente de Trânsito, existem 2.000 vagas no total, com 200 imediatas e 1.800 de reserva. Entre os requisitos, é necessário possuir carteira de habilitação na categoria C ou superior. A carga horária é de 40 horas semanais, com revezamento em escala por turno. O salário inicial é de R$3.788,37.

No caso de Gestor de Trânsito, existem 540 vagas no total, com 54 imediatas e 486 de reserva. É necessário possuir CNH com pelo menos a categoria B.

A carga de trabalho é de 40 horas semanais, e o salário inicial é de R$10.302. Além disso, é necessário ter formação superior em áreas como:

Tecnologia em Edificações;

Engenharia Civil;

Engenharia de Transportes;

Arquitetura;

Tecnologia em Estradas;

Engenharia Ferroviária e de Logística;

Engenharia Ferroviária e Metroviária;

Tecnologia em Construção Civil;

Tecnologia em Transporte Terrestre.

Ambos os cargos também incluem benefícios como vale-transporte, assistência médica e odontológica, vale-refeição, vale-alimentação, vale-cultura e seguro de vida em grupo.

Saiba como se inscrever

As inscrições para o concurso da CET-SP podem ser realizadas até o dia 24 de setembro, por meio do site da banca organizadora. A taxa de inscrição custa R$ 55 para o cargo de Agente de Trânsito e R$ 70 para Gestor de Trânsito, devendo ser paga até o dia 25 de setembro. A realização das provas objetivas está programada para 22 de outubro.

Como serão as provas

Para Agente de Trânsito, haverá 40 questões, incluindo 10 de língua portuguesa, 5 de atualidades e 25 de conhecimentos específicos. Para Gestor de Trânsito, serão 50 questões, com 10 de língua portuguesa, 5 de atualidades, 5 de raciocínio lógico, 5 de informática e 5 de conhecimentos específicos.

Os candidatos que avançarem para a próxima fase passarão por provas de aptidão física. Alguns também serão submetidos a provas práticas de direção veicular, destinadas a avaliar a experiência e habilidade na condução de veículos operacionais da CET-SP.