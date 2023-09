Mais de R$ 20 mil de salário? VAGA DE EMPREGO pode estar mais perto que nunca

No mês de julho, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos revelou uma determinação sobre vaga de emprego que gerou enormes expectativas entre os aspirantes a servidores públicos. Mais especificamente, gerou expectativa entre aqueles que desejam ingressar no Ministério do Trabalho e Emprego.

O Governo Federal deu luz verde para a realização de concursos a fim de preencher mais de 5 mil posições efetivas. Estas incluem 900 oportunidades para o cargo de Auditor Fiscal do Trabalho, uma vaga de emprego que proporciona vencimentos iniciais de até R$ 21 mil.

Mudança profissional e estabilidade por meio de concursos públicos

A busca pela estabilidade financeira e segurança no emprego tem impulsionado muitos brasileiros a almejar funções no setor público. Os concursos públicos representam uma oportunidade de concretizar o tão almejado emprego que ofereça não apenas uma remuneração atrativa, mas também a típica estabilidade do setor público.

Contudo, nem todos os cargos são idênticos. Ademais, o cargo de Auditor Fiscal do Trabalho se destaca como uma das posições mais desejadas devido à remuneração excepcional e à importância das responsabilidades associadas.

O Ministério do Trabalho e Emprego desempenha um papel fundamental na regulamentação e fiscalização das relações de trabalho no Brasil. E, para cumprir efetivamente essa função, a instituição necessita de uma equipe de profissionais altamente capacitados: os Auditores Fiscais do Trabalho. Esses servidores públicos são responsáveis por assegurar o cumprimento das leis trabalhistas, promovendo um ambiente laboral justo e seguro para todos os trabalhadores brasileiros.

A urgência de fortalecer a equipe por meio de vaga de emprego no concurso

Em uma entrevista recente, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, enfatizou a premente necessidade de reforçar a equipe de Auditores Fiscais do Trabalho. Essa demanda é mais do que justificada.

Segundo dados do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait), atualmente, apenas 1.940 auditores estão em atividade. Isso representa um déficit alarmante de 50%.



Você também pode gostar:

O déficit compromete a capacidade do Ministério de assegurar a efetiva aplicação das leis trabalhistas e a proteção dos direitos dos trabalhadores. Se você tem interesse na posição, fique atento, pois o edital de abertura será divulgado entre novembro e dezembro de 2023.

Uma conquista para o Sinait

A notificação da autorização para a realização deste concurso é uma vitória que o Sinait tem buscado durante muito tempo, sendo esta entidade representante dos Auditores Fiscais do Trabalho. Ao longo dos anos, o Sinait tem feito incansáveis esforços para sensibilizar os órgãos governamentais acerca da necessidade de aumentar o número de auditores em atividade.

Esses esforços incluíram ações junto aos procuradores-gerais do Trabalho, advogados-gerais da União e parlamentares. Sem contar com as ações nas audiências públicas e sessões solenes em diferentes instâncias governamentais.

Descumprimento das convenções da OIT

Em 2012, o Sinait optou por elevar a questão da escassez de Auditores Fiscais do Trabalho em escala global, ao encaminhar uma Nota Técnica à Organização Internacional do Trabalho (OIT). Nesse documento, elaborado em colaboração com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o Sinait fez um alerta.

Havia a necessidade de pelo menos 5.800 Auditores Fiscais do Trabalho para atender às demandas do país. Adicionalmente, o Sinait enfatizou a diminuição no número de auditores em relação ao crescimento da força de trabalho, evidenciando o desequilíbrio existente.

Consequentemente, em 2014, o órgão oficialmente denunciou o governo brasileiro à OIT por não cumprir as obrigações estipuladas na Convenção 81 da OIT, da qual o Brasil é signatário. Esta convenção exige que os países signatários mantenham um contingente adequado de Auditores Fiscais do Trabalho em relação ao número de estabelecimentos e trabalhadores. Assim, considerou-se a complexidade das leis trabalhistas. A denúncia também sublinhou a falta de infraestrutura adequada nas unidades do Ministério do Trabalho em vários estados.

A luta pelo reconhecimento internacional

A persistência do Sinait em denunciar as violações das convenções internacionais de trabalho resultou em uma série de denúncias adicionais nos anos subsequentes. Isso incluiu a redução de recursos destinados à fiscalização em 2017. Tais denúncias, remetidas à OIT, evidenciaram o comprometimento do sindicato em proteger os direitos dos trabalhadores brasileiros e assegurar a conformidade com as normas globais.

Por fim, o anúncio da autorização do concurso para preenchimento de 900 vagas de Auditor Fiscal do Trabalho no Ministério do Trabalho e Emprego é uma notícia extremamente promissora para o Brasil. Essa iniciativa não apenas proporciona novas oportunidades de emprego com remuneração atrativa, mas também reforça a capacidade do país de garantir o cumprimento das leis trabalhistas e salvaguardar os direitos dos trabalhadores.

Além disso, representa a realização de um objetivo de longa data para o Sinait, que se empenhou incansavelmente para sensibilizar as autoridades quanto à importância desse reforço na equipe de auditores fiscais. O Brasil avança na direção de um ambiente laboral mais justo e seguro, beneficiando todos os cidadãos.