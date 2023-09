Você já parou para pensar se há dinheiro esquecido em alguma conta bancária sua ou de sua empresa? Acredite ou não, muitos brasileiros têm valores esquecidos em contas inativas de bancos e outras instituições financeiras.

Dinheiro esquecido: mais de R$ 7 bilhões estão disponíveis para os brasileiros

Atualmente, esse montante esquecido atinge a incrível marca de R$7,299 bilhões, segundo informações do Sistema Valores a Receber (SVR). Entenda essa questão e saiba como você pode verificar se tem direito a essa quantia esquecida.

Quem são os esquecidos?

A maior parte desses valores esquecidos, impressionantes R$5,853 bilhões, pertence a pessoas físicas, enquanto pessoas jurídicas detêm R$1,445 bilhões esquecidos. Em suma, isso significa que tanto indivíduos como empresas podem estar perdendo dinheiro que lhes pertence.

Recuperação de valores esquecidos

O Sistema Valores a Receber já conseguiu devolver R$4,707 bilhões, sendo R$3,499 bilhões destinados a pessoas físicas e R$1,208 bilhões a pessoas jurídicas. Desse modo, isso mostra que o esforço para recuperar esses valores esquecidos tem sido eficaz, mas ainda há muito a ser feito.

Onde está o dinheiro esquecido?

Conforme informações do Banco Central, os bancos concentram a maior parte do dinheiro ainda não devolvido, com um montante de R$4,261 bilhões.



Por conseguinte, aparecem as administradoras de consórcios, com cerca de R$2,2 bilhões; cooperativas, com R$629,1 milhões; financeiras, com R$104,2 milhões; instituições de pagamento, com R$97,9 milhões.

Por fim, as corretoras e distribuidoras, juntamente com outras instituições, detêm R$20,7 milhões dos valores esquecidos.

Quanto é possível receber?

A boa notícia é que muitas pessoas têm direito a receber valores esquecidos, e esses valores podem variar. Aqui está uma divisão aproximada:

Até R$ 10: Mais de 28 milhões de beneficiários.

Entre R$ 10,01 e R$ 100: Um total de 11,6 milhões de pessoas têm valores a receber nessa faixa.

Valores entre R$ 100,01 e R$ 1.000: São cerca de 4,7 milhões de pessoas com direito a esses valores.

Valores superiores a R$ 1.000,01: Um grupo de 814.857 pessoas têm direito a quantias consideráveis.

Como verificar se tenho valores a receber?

Agora que você sabe que pode estar entre os brasileiros que têm dinheiro esquecido, é importante saber como verificar se você tem valores a receber. Siga estas etapas simples:

Acesse o site do “Valores a Receber”.

Informe o seu CPF e a data de nascimento ou o CNPJ e a data de fundação da empresa para realizar a consulta. Anote a data informada pelo sistema.

Desse modo, faça login em sua conta no “Gov.br”.

Contudo, se você não tiver uma conta Gov.br, é possível se cadastrar gratuitamente no site ou aplicativo Gov.br disponíveis na Google Play e App Store.

Lembre-se de que é necessário ter um cadastro Gov.br de nível prata ou ouro para solicitar os recursos. Assim, acesse o site novamente na data informada pelo sistema e use o login Gov.br para acessar o sistema.

Verifique o sistema oficial

Não deixe de verificar se tem direito a esses valores esquecidos. Uma vez que essa pode ser uma quantia significativa que fará diferença em sua vida financeira. Além disso, não se esqueça de compartilhar essa informação com amigos e familiares, pois muitas pessoas ainda podem estar perdendo dinheiro que lhes pertence.

Entretanto, é fundamental destacar que é necessário estar alerta para possíveis golpes envolvendo os valores esquecidos. Portanto, não transmita dados sensíveis para terceiros por meio de contato suspeito, ou ainda, por mensagens eletrônicas. Sendo assim, apenas a plataforma oficial é segura para realizar o resgate dos valores.

Desse modo, tenha cuidado com mensagens recebidas via SMS, WhatsApp ou por outros contatos, como ligações de pessoas que relatam representarem o sistema de Valores a Receber. Uma vez que diversas modalidades de golpes surgem na internet em situações de liberação de valores.